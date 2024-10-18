Galatasaray’da şoke eden Jelert gerçeği!

21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan 'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk , bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor.

Elias Jelert ve Yasin Özcan. (AA)

ŞOKE EDEN GERÇEK

Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminde Jelert'i sağ bek listesinde 5. sıraya yazdığı da ortaya çıktı.



İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, Fanatik'in haberine göre scout ekibinin tavsiyesiyle Elias Jelert'i gündemine dahil etti ve Kopenhag'a bu transfer için 9 milyon Euro ödedi.



