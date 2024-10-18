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Galatasaray'da şoke eden Jelert gerçeği!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Elias Jelert'in performansı tartışılmaya devam ediyor. 9 milyon euroluk bonservisle transfer edilen Danimarkalı yedek kulübesine hapsolurken, şoke eden bir gerçek de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 11:43
Galatasaray’da şoke eden Jelert gerçeği!

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Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih'e satması sonrasında bu bölgeye tam 9 milyon Euro (332 milyon TL) bonservis ödeyerek aldığı Elias Jelert, beklentilerin uzağında kaldı.

Şu ana kadar oynanan 10 maçın 3'ünde ilk 11'e girebilen Danimarkalı, ne savunma ne de hücumda güven verdi.

Elias Jelert. (AA)Elias Jelert. (AA)
FORMA KAAN AYHAN'IN

21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk, bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor.

Süre aldığı maçlarda vasatı aşamayan 21 yaşındaki sağ bek, Florya'daki antrenmanlarda da Kaan Ayhan'dan formayı kapacak performansı gösteremiyor. Jelert, kulübede kalmaya devam edecek.

Elias Jelert ve Yasin Özcan. (AA)Elias Jelert ve Yasin Özcan. (AA)
ŞOKE EDEN GERÇEK

Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminde Jelert'i sağ bek listesinde 5. sıraya yazdığı da ortaya çıktı.

İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, Fanatik'in haberine göre scout ekibinin tavsiyesiyle Elias Jelert'i gündemine dahil etti ve Kopenhag'a bu transfer için 9 milyon Euro ödedi.

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