Okan Buruk’tan Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci açıklaması!

Okan Buruk Galatasaray'daki 3. sezonunda da şampiyonluk istiyor (AA)

"GÖNDERME YORUMU YANLIŞ"

"Fatih hoca bizim için efsane, benim ve Galatasaray için çok değerli. Bu takımın efsanelerinden biri. Ne benim ona ne de bir evladı olarak onun bana karşı bir şeyi olabilir. Genel olarak yaptığınız konuşmaların gönderme olarak konuşulması yanlış."

"GALİBİYET ÖZ GÜVEN VERİYOR"

"Son derbi olaylı olmadı, çok güzel geçti bence. Kadıköy'e giderken eskisi gibi düşünmüyoruz, daha rahat gidiyoruz son yıllarda. Çok uzun yıllar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Kadıköy'de kazanamamıştı. Bu süreçten sonra artık kazanmaya başlayınca, benim 3. yılım, 2 galibiyet, 1 beraberlikle bitti. Bu size biraz öz güven veriyor."

MOURINHO SÖZLERİ

"Beni çok etkilemedi. Zaten Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsunuz. Rakip kulübede kimin olduğu sizin için fark etmiyor. Beni çok etkilemedi. Rakibin konuşması, hocanın konuşması belki oyuncuları daha çok motive edebiliyor. Teknik adamlar olarak biz ne kadar sakin olabilirsek, ne kadar kendimize güvenirsek o kadar etkili oluyor. Çok önemli, dünya çapında bir teknik direktöre maç kazanmanın mutluluğu da farklı oluyor. Kendiniz statünüzü de bir yerde görebiliyorsunuz."

"TRANSFER SON ANDA YATTI"

"Arias istediğimiz bir oyuncuydu, görüşmüştük. Hatta kulübü ile de anlaştık, son anda kulübü hocanın vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu."

"YUNUS OĞUZ'DAN DAHA ÖNDE"

"Elimde Yunus var dedim. Yunus varken, Oğuz mu, Yunus mu daha önde diye düşündüm. Yunus bana yetenek olarak daha önde geldi. O yüzden elimde çok kanat var derken düşüncelerimden biri buydu. Oğuz da belirli bir süre bizi bekledi, daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Benim için burada oyuncuların kalitesi çok önemli. Yunus elimde varsa, antrenmanda performansını görüyorsam, bir yerde oynayacağını düşündüğümde, o şans gelince de çok iyi değerlendirdi. Takımın en yetenekli oyunculardan birinin Yunus olduğu hep söylüyorduk zaten."

"KEREM GİTMEK İSTEDİ"

"Kerem, baştan gitmek istedi. Avrupa'da oynamak istedi. Son dönem iyi de oynuyordu, gollerle bize önemli destek vermişti. Orada devam edebileceğini düşünerek programımı yapıyordum. Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem, gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu. Avrupa'da transfer bittikten sonra Sallai'yi aldık. Yunus formülünü bulduk, Barış orada oynayabiliyor. Oraya bir çözüm bulduk."