SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de büyük ikilem! Youssef En Nesyri için bomba iddia

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon başında rekor bonservis bedeli ödeyerek Sevilla'dan Youssef En Nesyri'yi kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Faslı golcüden beklediği performansı alamazken, gündeme bomba gibi bir iddia düştü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:02 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:03
Fenerbahçe’de büyük ikilem! Youssef En Nesyri için bomba iddia

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Yeni sezon öncesi takımın başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük ses getiren Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Youssef En-Nesyri oldu.
Youssef En Nesyri için Fenerbahçe 19.5 milyon euro ödedi. (AA)Youssef En Nesyri için Fenerbahçe 19.5 milyon euro ödedi. (AA)
REKOR BONSERVİS

Kanarya, transferi için uzun uğraşlar verdiği ve adı Roma ile de anılan Faslı santrforu renklerine bağladı.

En-Nesyri transferi Sevilla'ya 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzaladı.

En Nesyri performansıyla hayal kırıklığı yarattı. (AA)En Nesyri performansıyla hayal kırıklığı yarattı. (AA)
HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak tarihe geçen Youssef En-Nesyri, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri altında kaldı.

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında ağları havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe’de büyük ikilem! Youssef En Nesyri için bomba iddia

En Neyri için Sevilla'nın yeniden devrede olduğu iddia edildi. (AA)En Neyri için Sevilla'nın yeniden devrede olduğu iddia edildi. (AA)SÜRPRİZ İDDİA

Fotomaç'ta yer alan habere göre, istenen performansı verememesi nedeniyle çoğu zaman maçlara kulübede başlayan Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

En Nesyri 5 yıllık sözleşme imzaladı. (AA)En Nesyri 5 yıllık sözleşme imzaladı. (AA)
SEVILLA YENİDEN İSTİYOR

"Vamossevilla" adlı sitede; Sevilla'nın En-Nesyri'yi devre arasında kiralamak isteyebileceğini vurguladı.

Faslı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. En-Nesyri'nin güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’den ’Filistin’in Geleceği’ konferansı! Başkan Erdoğan hakikati haykıracak... Bakan Fidan’dan ’iki devletli çözüm’ vurgusu
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM’e uyarı: Uzattığım eli sabote edilmesin devlet terörle masaya oturmaz | Öcalan’a çağrı: Terörün bittiğini ilan et
MİT’ten Afrika’da El Kaide operasyonu! Terörist Ahmet Baykara yakalandı... Türkiye’de birçok noktaya eylem planlıyordu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Savunma Sanayii Destekleme Fonu açıklaması
Michael Jackson’ı Diddy mi öldürdü? Gerçek Faheem Muhammad isminde saklı
Fenerbahçe United! Bir Manchester’lı daha geliyor
EMEKLİYE 24 BİN TL | Bankalar promosyon yarışında! En çok hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Vakıfbank...
Fenerbahçe’de büyük ikilem! Youssef En Nesyri için bomba iddia
Müge Anlı’daki Hacer Çıranoğlu olayı çözüldü mü ? Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? Komşudan kan donduran açıklama: O dönem mezar kazıyordu
İsmail Kaani yaşıyor mu? İsrail’in baş ajanı olduğu iddia edilmişti: İranlı kayıp komutan orada ortaya çıktı
Galatasaray’ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Mourinho eski yıldızını getiriyor
Diyarbakır’da bölücü provokasyonu! İçişleri Bakanlığı duyurdu... 36 ilde 269 PKK iltisaklı gözaltına alındı
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye saldırı! Kim Jong Un yolları havaya uçurdu
Narin Güran cinayetinde 4 kilit isim mercek altında! HTS kayıtları ortaya çıktı! A Haber muhabiri Görüntüleri bizzat izledim diyerek açıkladı
SON DAKİKA