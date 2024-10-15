Fenerbahçe’de büyük ikilem! Youssef En Nesyri için bomba iddia

Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Youssef En-Nesyri oldu.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak tarihe geçen Youssef En-Nesyri, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri altında kaldı.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında ağları havalandırmayı başarmıştı.
SÜRPRİZ İDDİA
Fotomaç'ta yer alan habere göre, istenen performansı verememesi nedeniyle çoğu zaman maçlara kulübede başlayan Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SEVILLA YENİDEN İSTİYOR
"Vamossevilla" adlı sitede; Sevilla'nın En-Nesyri'yi devre arasında kiralamak isteyebileceğini vurguladı.
Faslı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. En-Nesyri'nin güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.