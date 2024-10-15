Fenerbahçe’de büyük ikilem! Youssef En Nesyri için bomba iddia

Youssef En Nesyri için Fenerbahçe 19.5 milyon euro ödedi. (AA)

En Nesyri performansıyla hayal kırıklığı yarattı. (AA)

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak tarihe geçen Youssef En-Nesyri, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri altında kaldı.



Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında ağları havalandırmayı başarmıştı.