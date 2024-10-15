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Fenerbahçe United! Bir Manchester'lı daha geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın ardından bir United'lı yıldızı daha gözüne kestirdi. İşte İngiliz basınının duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:05 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:05
Fenerbahçe United! Bir Manchester’lı daha geliyor

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Milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Devre arasında kanat takviyesi yapmayı planlayan yönetim Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Jose Mourinho, eski öğrencileriyle çalışmak istiyor. (AA)Jose Mourinho, eski öğrencileriyle çalışmak istiyor. (AA)
Jose'nin listesinin ilk sırasında ise eski kulübü Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo var.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Jose, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu en öne yazdı.
İngiliz medyası, Mourinho'nun Amad Diallo'yu istediğini yazdı. (REUTERS)İngiliz medyası, Mourinho'nun Amad Diallo'yu istediğini yazdı. (REUTERS)

"MOURINHO İSTİYOR"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diallo için "fichajes"te yer alan haberde; "Jose, Diallo'yu istiyor. Mantıksal olarak 'Özel biri' için onu almak bir fırsat. Ancak son karar daha verilmedi" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe United! Bir Manchester’lı daha geliyor

Manchester, Amad Diallo için 21 milyon euro ödedi. (REUTERS)Manchester, Amad Diallo için 21 milyon euro ödedi. (REUTERS)
21 MİLYON EURO ÖDENDİ

Atalanta'dan 2021'in ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, kırmızı-şeytanlarda beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon da Erik ten Hag tarafından 10 maçta 543 dakika görevlendirildi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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