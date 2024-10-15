Fenerbahçe United! Bir Manchester’lı daha geliyor

Milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Devre arasında kanat takviyesi yapmayı planlayan yönetim Jose Mourinho
'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.
Jose Mourinho, eski öğrencileriyle çalışmak istiyor. (AA)
Jose'nin listesinin ilk sırasında ise eski kulübü Manchester United
'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo
var.
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Jose, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu en öne yazdı.
İngiliz medyası, Mourinho'nun Amad Diallo'yu istediğini yazdı. (REUTERS)
"MOURINHO İSTİYOR"
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diallo için "fichajes"te yer alan haberde; "Jose, Diallo'yu istiyor. Mantıksal olarak 'Özel biri' için onu almak bir fırsat. Ancak son karar daha verilmedi"
ifadeleri yer aldı.