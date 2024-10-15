Fenerbahçe United! Bir Manchester’lı daha geliyor

Manchester, Amad Diallo için 21 milyon euro ödedi. (REUTERS)

21 MİLYON EURO ÖDENDİ



Atalanta'dan 2021'in ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, kırmızı-şeytanlarda beklentilerin altında kaldı.



Bu sezon da Erik ten Hag tarafından 10 maçta 543 dakika görevlendirildi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.