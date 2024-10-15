Galatasaray’ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!

Sanchez'in adı Real Madrid ile anılıyor. (AA)
DAVINSON'UN PEŞİNDELER!
2023 sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez
, geldiği günden bu yana fark yarattı. Sarı-Kırmızılı formayı giydiği günden bu yana Okan Buruk
'un en güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı futbolcu ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından Ole'nin haberine göre İspanya La Liga devi Real Madrid
, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, Davinson'u göndermek istemiyor. (AA)
YÜKLÜ BİR TEKLİF GELEBİLİR
Bu doğrultuda devre arası transfer döneminde Cim Bom'un kapısının çalınabileceği öne sürüldü. Gelen haberlere göre Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Davinson Sanchez
'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda Başkent ekibine gitmeyi istediği bildirildi.
Davinson'un kararı merak ediliyor. (AA)ODAĞINI KAYBEDEBİLİR
Galatasaray, transferin gerçekleşmemesi durumunda Davinson Sanchez'in odağını kaybetmesinden çekiniyor.