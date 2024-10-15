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Galatasaray'ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Davinson Sanchez için Real Madrid'in ilgisi gündemde. Eflatun beyazlıların yapacağı resmi teklif ise sarı kırmızılıları korkutuyor. İşte o detay...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:05
Galatasaray’ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!

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Galatasaray'da ara transfer dönemine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Davinson Sanchez için reddedilmesi zor bir teklif kapıda.
Davinson Sanchez, Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. (AA)Davinson Sanchez, Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. (AA)

YILDIZLARA İLGİ SÜRÜYOR

Avrupa'nın önemli ekiplerinin Süper Lig'in devlerine yönelik ilgisi sürüyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızına duyulan ilgi gündem olan Galatasaray'ı ara transferde de zorlu bir mücadele bekliyor.
Davinson Sanchez, Tottenham'dan transfer oldu. (AA)Davinson Sanchez, Tottenham'dan transfer oldu. (AA)
BU KEZ BİR DEV KAPIDA

Galatasaray'ın kapısı, ara transfer döneminde reddedilmesi zor bir teklif ile çalınabilir. Süper Lig'den son olarak Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in ara transferde Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçeceği belirtiliyor. Hem kulüp hem de oyuncu cephesinde reddedilmesi zor bir teklif gelebilir.
Galatasaray’ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!
Sanchez'in adı Real Madrid ile anılıyor. (AA)Sanchez'in adı Real Madrid ile anılıyor. (AA)

DAVINSON'UN PEŞİNDELER!

2023 sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Davinson Sanchez, geldiği günden bu yana fark yarattı. Sarı-Kırmızılı formayı giydiği günden bu yana Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı futbolcu ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından Ole'nin haberine göre İspanya La Liga devi Real Madrid, 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, Davinson'u göndermek istemiyor. (AA)Galatasaray, Davinson'u göndermek istemiyor. (AA)

YÜKLÜ BİR TEKLİF GELEBİLİR

Bu doğrultuda devre arası transfer döneminde Cim Bom'un kapısının çalınabileceği öne sürüldü. Gelen haberlere göre Eflatun-Beyazlılar, yüklü bir bonservis bedeli önerisinde bulunarak, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Davinson Sanchez'in de böyle bir teklif gelmesi durumunda Başkent ekibine gitmeyi istediği bildirildi.

Davinson'un kararı merak ediliyor. (AA)Davinson'un kararı merak ediliyor. (AA)ODAĞINI KAYBEDEBİLİR

Galatasaray, transferin gerçekleşmemesi durumunda Davinson Sanchez'in odağını kaybetmesinden çekiniyor.

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Galatasaray’ı korkutan Davinson Sanchez gelişmesi!
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