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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Mourinho eski yıldızını getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre ara transfer dönemine hazırlanırken, dünyaca ünlü teknik adam yönetimden eski yıldızını istedi. Bunun üzerine girişimler başlarken, yıldız ismin kulübü de satmaya hazır olduklarını belirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:53
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Mourinho eski yıldızını getiriyor

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrası sol bek transferi yapmadı. Jose Mourinho, Juventus'tan kiralanan sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i bu bölgede kullanmayı planlıyor.

Ancak başarılı teknik adam, sol bek takviyesinden vazgeçmedi.

Reguilon'un Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (AFP)Reguilon'un Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (AFP)
ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Mourinho'nun yönetime bu talebini iletip, Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon'un ismini verdiği kaydedildi.

Kanarya, yaz döneminde de İspanyol yıldızın durumunu araştırmıştı. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon ligde ve Avrupa'da hiçbir maçın kadrosuna alınmadı. Sadece Lig Kupası'ndaki Coventry mücadelesinde kulübede bekledi ve süre alamadı.
Tottenham Reguilon'a bu sezon şans vermedi. (REUTERS)Tottenham Reguilon'a bu sezon şans vermedi. (REUTERS)
TOTTENHAM SATMAYA HAZIR

Jose Mourinho, 2020'de Atletico Madrid'den Tottenham'a transfer ettirdiği Sergio Reguilon'la bu kez de Fenerbahçe'de buluşmak istiyor. Yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği 27 yaşındaki sol beke yeni kontrat önermeyi düşünmüyor. Fenerbahçe ocak ayında başarılı oyuncuyu kadroya katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Mourinho eski yıldızını getiriyor
Reguilon kariyerinde ManU ve Real Madrid formaları da giydi. (REUTERS)Reguilon kariyerinde ManU ve Real Madrid formaları da giydi. (REUTERS)
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!

Tottenham'ın, Reguilon'u sezon sonunda bedava kaptırmaktansa, ara transfer döneminde gelecek olan teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Reguilon, Mourinho döneminde şans buluyordu. (AFP)Reguilon, Mourinho döneminde şans buluyordu. (AFP)
OOSTERWOLDE STOPER DE OLABİLİR

İspanyol futbolcu, Oosterwolde'ye göre daha ofansif ve agresif bir sol bek. 27 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da 6 maçta sahaya çıktı. Mourinho'nun savunmanın soluna takviye istemesinin nedenlerinden biri de Oosterwolde'yi zaman zaman stoper olarak değerlendirmek. Reguilon'un gelmesi halinde tecrübeli teknik adam bu planını uygulayabilecek ve elindeki kadroyu rotasyonlu bir şekilde kullanabilecek.

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