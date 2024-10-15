Fenerbahçe’ye transfer müjdesi! Mourinho eski yıldızını getiriyor

Reguilon, Mourinho döneminde şans buluyordu. (AFP)

OOSTERWOLDE STOPER DE OLABİLİR



İspanyol futbolcu, Oosterwolde'ye göre daha ofansif ve agresif bir sol bek. 27 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda da 6 maçta sahaya çıktı. Mourinho'nun savunmanın soluna takviye istemesinin nedenlerinden biri de Oosterwolde'yi zaman zaman stoper olarak değerlendirmek. Reguilon'un gelmesi halinde tecrübeli teknik adam bu planını uygulayabilecek ve elindeki kadroyu rotasyonlu bir şekilde kullanabilecek.