Galatasaray’a dünya yıldızı! Okan Buruk bizzat istedi

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevrildi.
Galatasaray yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de yine çok ses getirecek hamlelere hazırlanıyor.
Casemiro yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. (REUTERS)
CASEMIRO HAMLESİ
Talisca ve Dybala gibi iki süper yıldızla adı anılan Cimbom, Okan Buruk'un orta sahaya Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, eski gözdesi Casemiro'yu gündeme aldı.
Casemiro'nun Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. (REUTERS)
YEŞİL IŞIK YAKACAK
Sezon başında Galatasaray'ın teklifini "Şimdilik Manchester United'da kalmak istiyorum" diyerek geri çeviren Casemiro, şimdi ise İngiliz kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz.
Fotomaç'ın haberine göre 32 yaşındaki yıldızın Aslan'a bu kez yeşil ışık yakması bekleniyor.