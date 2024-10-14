Galatasaray’a dünya yıldızı! Okan Buruk bizzat istedi

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Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevrildi. Galatasaray yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de yine çok ses getirecek hamlelere hazırlanıyor.

Casemiro yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. (REUTERS)

CASEMIRO HAMLESİ



Talisca ve Dybala gibi iki süper yıldızla adı anılan Cimbom, Okan Buruk'un orta sahaya Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, eski gözdesi Casemiro'yu gündeme aldı.