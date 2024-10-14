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Galatasaray'a dünya yıldızı! Okan Buruk bizzat istedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya takviye istedi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 13:06 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 13:06
Galatasaray’a dünya yıldızı! Okan Buruk bizzat istedi

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Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevrildi.

Galatasaray yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de yine çok ses getirecek hamlelere hazırlanıyor.

Casemiro yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. (REUTERS)Casemiro yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. (REUTERS)
CASEMIRO HAMLESİ

Talisca ve Dybala gibi iki süper yıldızla adı anılan Cimbom, Okan Buruk'un orta sahaya Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, eski gözdesi Casemiro'yu gündeme aldı.

Casemiro'nun Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. (REUTERS)Casemiro'nun Manchester United'dan ayrılması bekleniyor. (REUTERS)
YEŞİL IŞIK YAKACAK

Sezon başında Galatasaray'ın teklifini "Şimdilik Manchester United'da kalmak istiyorum" diyerek geri çeviren Casemiro, şimdi ise İngiliz kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz.

Fotomaç'ın haberine göre 32 yaşındaki yıldızın Aslan'a bu kez yeşil ışık yakması bekleniyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı! Okan Buruk bizzat istedi

Casemiro'nun sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. (REUTERS)Casemiro'nun sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. (REUTERS)
2026'DA BİTİYOR

Galatasaray daha önce Florya'nın kapısından dönen Brezilyalı ön liberoyu ocak ayında kadroya katmakta kararlı.

Casemiro'nun sözleşmesi 2026'da bitiyor.

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Galatasaray’a dünya yıldızı! Okan Buruk bizzat istedi
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