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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti. Buruk, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız? Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini..." ifadelerini kullandı.

Berke Özer, Altınordu ve Fenerbahçe altyapılarında forma giydi. (AA)3 İSİM LİSTEDE



Sarı Kırmızılılar, yeni kaleci arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. Geniş bir liste hazırladı.



Listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor. 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.