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Galatasaray'da 1 numaraya 3 aday! Muslera yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera ile yollar ayrılacak. Sarı kırmızılılar yeni 1 numarası için arayışlara geçerken 3 aday belirlendi. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:47 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 15:48
Galatasaray’da 1 numaraya 3 aday! Muslera yerine gelecek

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

Buruk, "Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız? Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini..." ifadelerini kullandı.

Berke Özer, Altınordu ve Fenerbahçe altyapılarında forma giydi. (AA)Berke Özer, Altınordu ve Fenerbahçe altyapılarında forma giydi. (AA)3 İSİM LİSTEDE

Sarı Kırmızılılar, yeni kaleci arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. Geniş bir liste hazırladı.

Listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor. 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Doğan Alemdar da Galatasaray'ın listesinde. (REUTERS)Doğan Alemdar da Galatasaray'ın listesinde. (REUTERS)
Yerli bir diğer aday ise Rennes forması giyen Doğan Alemdar... Alemdar'ın Fransız takımıyla olan kontratı 2027 yılının Haziran ayında bitiyor.

Galatasaray’da 1 numaraya 3 aday! Muslera yerine gelecek

Alex Meret, İtalya milli takımı formasını da giyiyor. (REUTERS)Alex Meret, İtalya milli takımı formasını da giyiyor. (REUTERS)
Napoli'de görev alan Alex Meret ise yabancı olarak en güçlü aday. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon bitiyor.

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