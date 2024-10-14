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ÖZEL | Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyan kancası! Mourinho'dan bilgi aldılar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde geçen sezondan bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız isme dev bir talip daha çıktı. Transfer için Mourinho'dan da bilgi alınırken ocak ayında kapı çalınacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:31
ÖZEL | Fenerbahçe’nin yıldızına İtalyan kancası! Mourinho’dan bilgi aldılar

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini çeken İsmail Yüksek için İtalya'dan sürpriz bir ekip devreye girdi.

İsmail Yüksek performansıyla beğeni topluyor. (AA)İsmail Yüksek performansıyla beğeni topluyor. (AA)
ROMA KANCASI

İsmail Yüksek'e Benfica'nın ardından Roma talip oldu. Çizme temsilcisinin Mourinho'dan yıldız isim hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Ayrıca Roma'nın Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı da aktarıldı.

Portekizli çalıştırıcı, 2021- 2024 yılları arasında İtalyan ekibini çalıştırmış ve 2022'de UEFA Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

İsmail Yüksek, Galatasaray derbisine 11'de başlamıştı. (AA)İsmail Yüksek, Galatasaray derbisine 11'de başlamıştı. (AA)
14 MİLYON EURO

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Kanarya yüksek bir bonservis ücretini kasasına koymakla karşı karşıya.

Oyuncunun piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Sarı-Lacivertli kulubün, Roma'nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu.

ÖZEL | Fenerbahçe’nin yıldızına İtalyan kancası! Mourinho’dan bilgi aldılar

İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. (AA)İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. (AA)
2027'DE SONA ERECEK

Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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