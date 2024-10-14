Fenerbahçe’ye müjde! ’Kent’ine dönüyor

Ryan Kent, 2 sezondur kendisine gelen teklifleri kabul etmiyor. (AA)

DEVRE ARASI YOLCU



Kendisi için gelen tüm teklifleri reddederek takımda kalan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kadro dışı bırakılmıştı.



Fenerbahçe, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho tarafından yetersiz bulunan Ryan Kent'ten devre arasında kurtulacak.