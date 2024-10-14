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Fenerbahçe'ye müjde! 'Kent'ine dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ryan Kent bilmecesi devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Fenerbahçe'de iki sezondur kadroya giremeyen İngiliz futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı kaydedildi. İşte Kent'in yeni adresi ve detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:22 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 11:22
Fenerbahçe’ye müjde! ’Kent’ine dönüyor

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirmeyi planlayan Kanarya, takımda düşünülmeyen bazı isimlerle de vedalaşacak.

Ryan Kent sezon başında Avrupa elemesi maçlarında şans buldu. (AA)Ryan Kent sezon başında Avrupa elemesi maçlarında şans buldu. (AA)
KENT LİSTE BAŞI

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Ryan Kent geliyor.

Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen İngiliz oyuncu, gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.

Ryan Kent, 2 sezondur kendisine gelen teklifleri kabul etmiyor. (AA)Ryan Kent, 2 sezondur kendisine gelen teklifleri kabul etmiyor. (AA)
DEVRE ARASI YOLCU

Kendisi için gelen tüm teklifleri reddederek takımda kalan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe, hem İsmail Kartal hem de Jose Mourinho tarafından yetersiz bulunan Ryan Kent'ten devre arasında kurtulacak.

Fenerbahçe’ye müjde! ’Kent’ine dönüyor

Ryan Kent'in ocak ayında İngiltere'ye dönmesi bekleniyor. (AA)Ryan Kent'in ocak ayında İngiltere'ye dönmesi bekleniyor. (AA)
İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Ada'dan talipleri olan oyuncunun menajerine, 'gelen tekliflerden birini kabul edin' mesajı iletildi.

Ryan Kent, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 1 maçta 68 dakika süre aldı.

İngiliz futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Kent'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. (AA)Kent'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. (AA)
2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.7 milyon Euro.

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