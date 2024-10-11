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Transfer tartışmalarına noktayı koydu! "Yalnızca Fenerbahçe"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon başında Manchester United'a transfer olmuştu. İngiltere'de şans bulamayan ve adı Galatasaray ile anılan Altay Bayındır için flaş transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:42 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:42
Transfer tartışmalarına noktayı koydu! Yalnızca Fenerbahçe

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Manchester United'a gönderdiği kaleci Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Milli file bekçisi 2 sezondur İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanıyordu. Bu sebepten dolayı 26 yaşındaki ismin Türkiye'ye döneceği iddiaları basına yansımıştı.

Hatta Altay Bayındır için birçok Süper Lig devinin girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Altay Bayındır, Manchester United'da süre bulamıyor. (REUTERS)Altay Bayındır, Manchester United'da süre bulamıyor. (REUTERS)

TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve kaptanı hakkında çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

Manchester United'da forma giyen eski Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Ankaragücü'nden teknik direktörü olan Mustafa Kaplan forma şansı bulmakta zorlanan başarılı file bekçisi için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Altay Bayındır, kupa maçında şans buldu. (REUTERS)Altay Bayındır, kupa maçında şans buldu. (REUTERS)

"KALEYİ KİMSEYE BIRAKMAZ"

Kaplan, ''Altay'a Manchester United'ta 1 maç şans verilse, Altay o kaleyi bırakmaz. Altay orada formayı bir alsın bir daha ondan kaleyi kimse alamaz" dedi.

Arda Güler ve Altay Bayındır. (AA)Arda Güler ve Altay Bayındır. (AA)
"YALNIZCA FENERBAHÇE"

Mustafa Kaplan Altay'ın ayrılık ihtimaline yönelik ise "Ama ayrılır Türkiye'ye dönme kararı verirse, geleceği takım Fenerbahçe olur, başka takıma gitmez" şeklinde konuştu.

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Transfer tartışmalarına noktayı koydu! Yalnızca Fenerbahçe
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