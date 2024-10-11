Transfer tartışmalarına noktayı koydu! "Yalnızca Fenerbahçe"

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Manchester United'a gönderdiği kaleci Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Milli file bekçisi 2 sezondur İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanıyordu. Bu sebepten dolayı 26 yaşındaki ismin Türkiye'ye döneceği iddiaları basına yansımıştı.



Hatta Altay Bayındır için birçok Süper Lig devinin girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Altay Bayındır, Manchester United'da süre bulamıyor. (REUTERS)



TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ



Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve kaptanı hakkında çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. Manchester United'da forma giyen eski Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Ankaragücü'nden teknik direktörü olan Mustafa Kaplan forma şansı bulmakta zorlanan başarılı file bekçisi için dikkat çeken bir açıklama yaptı.