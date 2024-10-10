Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi önemli oyunculara imza attıran Kanarya'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Cristian Medina'nın ilk hamle olarak görüldüğü sarı lacivertli ekipte sağ bek için de girişimler var.

Bu sezon yarştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe 'de kadro yapılanması devam ediyor. Yaz aylarındaki dünya yıldızı takviyelerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Gündemde olduğu iddia edilen isimlerden biri de Devyne Rensch'ti. Genç futbolcu için teklif yapılacağı ve Jose Mourinho'nun da ikna için devreye gireceği ifade edilmişti.

Fenerbahçe 'de Bright Osayi-Samuel'in yaşadığı sakatlıklardan dolayı çok az forma giymesi ve yerinde oynayan Mert Müldür 'ün gösterdiği düşük performans sonrasında yönetim ve teknik heyet harekete geçti.

Devyne Rensch bu sezon 10 maça çıktı. [Transfermarkt]

"AVRUPA KULÜPLERİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Rensch'in menajeri, süreci Takvim'e değerlendirdi. Hollandalı futbolcunun şu anlık Türkiye'ye gelme gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden temsilcisi; "Rensch Avrupa'da birçok takımın takibindeki bir futbolcu. Herhangi bir teklif gelmedi. Şu an için böyle bir düşüncemiz de yok. Avrupa'nın bazı takımları ile görüşme halindeyiz" dedi.

Surinam asıllı futbolcu alt yapısında yetiştiği Ajax ile bu sezon 12 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı ve 1084 dakika süre aldı.