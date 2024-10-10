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ÖZEL | Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde önemli yerlere gelmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok isim bulunurken özellikle Mert Müldür'ün düşük performansı sonrasında takviye kararı alındı. Listedeki oyunculardan biri için menajeri Takvim'e özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:06 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:06
ÖZEL | Fenerbahçe’nin gündemindeki yıldız için menajerinden açıklama!

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Bu sezon yarştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ediyor. Yaz aylarındaki dünya yıldızı takviyelerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi önemli oyunculara imza attıran Kanarya'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Cristian Medina'nın ilk hamle olarak görüldüğü sarı lacivertli ekipte sağ bek için de girişimler var.

Bright Osayi-Samuel bu sezon sakatlıklardan dolayı istediği performansı gösteremedi. [AA]Bright Osayi-Samuel bu sezon sakatlıklardan dolayı istediği performansı gösteremedi. [AA]

OSAYI SAKAT, MERT FORMSUZ

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in yaşadığı sakatlıklardan dolayı çok az forma giymesi ve yerinde oynayan Mert Müldür'ün gösterdiği düşük performans sonrasında yönetim ve teknik heyet harekete geçti.

Gündemde olduğu iddia edilen isimlerden biri de Devyne Rensch'ti. Genç futbolcu için teklif yapılacağı ve Jose Mourinho'nun da ikna için devreye gireceği ifade edilmişti.

Devyne Rensch bu sezon 10 maça çıktı. [Transfermarkt]Devyne Rensch bu sezon 10 maça çıktı. [Transfermarkt]

"AVRUPA KULÜPLERİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Rensch'in menajeri, süreci Takvim'e değerlendirdi. Hollandalı futbolcunun şu anlık Türkiye'ye gelme gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden temsilcisi; "Rensch Avrupa'da birçok takımın takibindeki bir futbolcu. Herhangi bir teklif gelmedi. Şu an için böyle bir düşüncemiz de yok. Avrupa'nın bazı takımları ile görüşme halindeyiz" dedi.

Surinam asıllı futbolcu alt yapısında yetiştiği Ajax ile bu sezon 12 karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı ve 1084 dakika süre aldı.

Devyne Rensch ve Naci Ünüvar Ajax'ta kupa da kaldırdı. [Transfermarkt]Devyne Rensch ve Naci Ünüvar Ajax'ta kupa da kaldırdı. [Transfermarkt]

YAKIN ARKADŞALARI TÜRK

Devyne Rensch her ne kadar Hollandalı olsa da Türklere çok yakın bir isim. En yakın arkadaşı Naci Ünüvar daha önce Trabzonspor forması giydi. Genç kanat oyuncusu aynı zamanda Ümit Milli Takım'da da oynamıştı.

Ayrıca mevcut takım arkadaşlarından biri de yine bordo mavililerin alt yapısından yetişen Ahmetcan Kaplan.

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