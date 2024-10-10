ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi

Oğuz Aydın Antalyaspor maçında da süre bulamadı. (AA)

AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonrasında 6 milyon Euro ödeyerek Oğuz Aydın'ı transfer etmişti.



Genç yetenek, Fenerbahçe'de şimdiye kadar sadece 22 dakika forma şansı bulabildi. Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu ve devre arasında takımdan ayrılmak istediği belirtildi.