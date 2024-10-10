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ÖZEL | Fenerbahçe'de ayrılık! Menajerine bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yıldız futbolcunun mutsuz olduğu ve menajerine kulüp bulması için talimat verdiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 09:32
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılık! Menajerine bildirdi

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Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samunspor ile karşılaşacak.

Zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Oğuz Aydın Antalyaspor maçında da süre bulamadı. (AA)Oğuz Aydın Antalyaspor maçında da süre bulamadı. (AA)
AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe sezon başında Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonrasında 6 milyon Euro ödeyerek Oğuz Aydın'ı transfer etmişti.

Genç yetenek, Fenerbahçe'de şimdiye kadar sadece 22 dakika forma şansı bulabildi. Aydın'ın oynamadığı için mutsuz olduğu ve devre arasında takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Oğuz Aydın Fenerbahçe'de 22 dakika süre buldu. (AA)Oğuz Aydın Fenerbahçe'de 22 dakika süre buldu. (AA)
GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

23 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak forma giyebileceği bir kulüp aradığı ve menajerinin de görüşmelere başladığı iddia edildi.

Milli futbolcu, sol kanat rotasyonunda Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Oğuz Aydın transferini Mourinho'nun değil, yönetimin istediği biliniyor. (İHA)Oğuz Aydın transferini Mourinho'nun değil, yönetimin istediği biliniyor. (İHA)
A MİLLİ OLDU

1 kez A Milli Takım formasını giyen Oğuz Aydın, Süper Lig'de 84 maçta 20 gol atarken 8 asist yaptı.

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