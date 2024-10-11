Cenk edemedi! Yıldız isme Ocak öncesi kötü haber

Fenerbahçe
'nin sezon başı transferlerinden birisi de ezeli rakibi Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun
olmuştu.
Uzun yıllar siyah beyazlı takımın formasını giyen milli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.
Sarı lacivertli yönetim, 33 yaşındaki santrforu 2 yıllığına renklerine bağladı. Ancak Cenk Tosun, henüz takımda kendisine yer bulmayı başaramadı.
Jose Mourinho'nun Cenk Tosun'u beğenmediği iddia edildi. (FENERBAHÇE)
JOSE MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Beşiktaş ve milli takım formasıyla birçok başarıya imza atan Cenk Tosun
için Fenerbahçe
macerası istediği gibi başlamadı.
Tecrübeli futbolcu, hocası Jose Mourinho
'nun gözüne giremedi.
Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 58 dakika süre alabilen Cenk Tosun, Mourinho'ya göre ilk 11 için oldukça yetersiz.
Cenk Tosun antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. (FENERBAHÇE)
FORVET HAMLESİ
Yaz aylarında Michy Batshuayi'nin ayrılığıyla birlikte forvet hattına hem Youssef En-Nesyri hem de Cenk Tosun
gibi önemli isimleri takviye eden sarı lacivertliler, bu futbolculardan istediği performansı alamadı.
Gelen bilgilere göre; teknik direktör Jose Mourinho
'nun talebi üzerine Fenerbahçe
yönetimi, Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını da düşünerek ara transferde bir forvet transferi daha yapmak istiyor.