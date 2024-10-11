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Cenk edemedi! Yıldız isme Ocak öncesi kötü haber

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, beklediği süreyi bulamadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok az şans verdiği milli yıldıza bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 14:09 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 14:09
Cenk edemedi! Yıldız isme Ocak öncesi kötü haber

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Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden birisi de ezeli rakibi Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun olmuştu.

Uzun yıllar siyah beyazlı takımın formasını giyen milli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.

Sarı lacivertli yönetim, 33 yaşındaki santrforu 2 yıllığına renklerine bağladı. Ancak Cenk Tosun, henüz takımda kendisine yer bulmayı başaramadı.
Jose Mourinho'nun Cenk Tosun'u beğenmediği iddia edildi. (FENERBAHÇE)Jose Mourinho'nun Cenk Tosun'u beğenmediği iddia edildi. (FENERBAHÇE)

JOSE MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş ve milli takım formasıyla birçok başarıya imza atan Cenk Tosun için Fenerbahçe macerası istediği gibi başlamadı.

Tecrübeli futbolcu, hocası Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 58 dakika süre alabilen Cenk Tosun, Mourinho'ya göre ilk 11 için oldukça yetersiz.
Cenk Tosun antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. (FENERBAHÇE)Cenk Tosun antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. (FENERBAHÇE)
FORVET HAMLESİ

Yaz aylarında Michy Batshuayi'nin ayrılığıyla birlikte forvet hattına hem Youssef En-Nesyri hem de Cenk Tosun gibi önemli isimleri takviye eden sarı lacivertliler, bu futbolculardan istediği performansı alamadı.

Gelen bilgilere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını da düşünerek ara transferde bir forvet transferi daha yapmak istiyor.

Cenk Tosun, Lille maçında şans bulmuş ve direğe takılmıştı. (FENERBAHÇE)Cenk Tosun, Lille maçında şans bulmuş ve direğe takılmıştı. (FENERBAHÇE)
Sarı lacivertliler Avrupa'nın büyük liglerinden birçok futbolcuyu listesinde bulundururken, yakın zamanda transfer temaslarının başlayacağı da ifade ediliyor.

Akşam'ın haberine göre olası santrfor transferiyle de birlikte milli futbolcu Cenk Tosun'un, rotasyonda bir hayli geriye düşerek artık gözden çıkarılan oyunculardan biri olacağı öngörülüyor.

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