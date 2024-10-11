Cenk edemedi! Yıldız isme Ocak öncesi kötü haber

Cenk Tosun, Lille maçında şans bulmuş ve direğe takılmıştı. (FENERBAHÇE)

Sarı lacivertliler Avrupa'nın büyük liglerinden birçok futbolcuyu listesinde bulundururken, yakın zamanda transfer temaslarının başlayacağı da ifade ediliyor.



Akşam'ın haberine göre olası santrfor transferiyle de birlikte milli futbolcu Cenk Tosun'un, rotasyonda bir hayli geriye düşerek artık gözden çıkarılan oyunculardan biri olacağı öngörülüyor.