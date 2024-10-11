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Ümit milliler şov yaptı! Türkiye Letonya 3-0 MAÇ SONUCU

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda çıktığı 9'uncu maçta Letonya ile karşılaştı. Milliler, rakibini 3-0 yendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:51 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:51
Ümit milliler şov yaptı! Türkiye Letonya 3-0 MAÇ SONUCU

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2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, 9'uncu karşılaşmada Letonya ile karşılaştı.

Gökhan Gönül'ün ilk maçında ay yıldızlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Erencan Yardımcı gol sevincini Levin Burcu ile paylaştı. [AA]Erencan Yardımcı gol sevincini Levin Burcu ile paylaştı. [AA]

Millilerin gollerini 35. dakikada Erencan Yardımcı, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.

Bu sonuçlar birlikte Türkiye 13 puanla 4. sırada yer alırken, Letonya 8 puanla 5. sırada kaldı.

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