Ümit milliler şov yaptı! Türkiye Letonya 3-0 MAÇ SONUCU

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, 9'uncu karşılaşmada Letonya ile karşılaştı.
Gökhan Gönül'ün ilk maçında ay yıldızlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, 9'uncu karşılaşmada Letonya ile karşılaştı.
Gökhan Gönül'ün ilk maçında ay yıldızlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Millilerin gollerini 35. dakikada Erencan Yardımcı, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Yıldırım kaydetti.
Bu sonuçlar birlikte Türkiye 13 puanla 4. sırada yer alırken, Letonya 8 puanla 5. sırada kaldı.