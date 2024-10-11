Ümit milliler şov yaptı! Türkiye Letonya 3-0 MAÇ SONUCU

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Takım, 9'uncu karşılaşmada Letonya ile karşılaştı.

Gökhan Gönül'ün ilk maçında ay yıldızlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.