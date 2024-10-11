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Lucas Torreira'ya Ada'dan partner! Galatasaray transferde atağa kalktı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemini de hareketli geçirmek ve yazın beşinci yıldızı göğsüne takmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar birçok oyuncuyu listesinde bulundururken gözler özellikle orta sahaya çevrildi. Hedefte Lucas Torreira'nın partneri olması beklenen bir isim gündemde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:40 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 21:56
Lucas Torreira’ya Ada’dan partner! Galatasaray transferde atağa kalktı

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Yeni sezonu da şampiyon tamamlamak için kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren Galatasaray, yaz aylarını bir hayli hareketli geçirmişti. Aynı durum ocak ayı için de geçerli olacak.

Teknik heyet ve yönetim, zorlu sezonu ilk sırada tamamlamak ve beşinci yıldızı göğsüne takmayı hedefliyor. Kadronun güçlendirmek için kollar sıvandı. Gündemdeki mevkilerin başında defansif orta saha var.

Gabriel Sara'nın yeni transferle birlikte etkisinin de artması hedefleniyor. [AA]Gabriel Sara'nın yeni transferle birlikte etkisinin de artması hedefleniyor. [AA]

ORTA SAHADA DİRENÇ ARTACAK

Galatasaray'da oyun gücünü artırmak ve tempoyla birlikte sertlik göstermek için çalışmalar sürüyor. Listede birçok aday bulunuyor.

Söz konusu transferle Lucas Torreira'nın da rahatlatılması hedefleniyor. Bu durum aynı zamanda Gabriel Sara için de büyük önem taşıyor. Brezilyalı oyuncunun ön tarafa kaydırılması bekleniyor. Bir bakıma taşlar yerinden oynayacak.

Jefferson Lerma bu sezon istediği süreyi alamadı. [REUTERS]Jefferson Lerma bu sezon istediği süreyi alamadı. [REUTERS]

ASLAN OLABİLİR

Sarı kırmızılıların listesindeki isimlerden biri de Jefferson Lerma. Crystal Palace forması giyen Kolombiyalı yıldız oyuncu için girişimler başlayacak.

Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılması bekleniyor. Oyuncu tarafının da forma garantisi ile ikna edilmesine kesin gözle bakılıyor.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon İngiltere'de istediği süreyi alamadı. 7 karşılaşmada sadece 414 dakika sahada kalabildi.

Jefferson Lerma'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro. [REUTERS]Jefferson Lerma'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro. [REUTERS]

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Atletico Huila alt yapısında yetiştikten sonra Levante ile Avrupa kıtasına ayak basan deneyimli futbolcu, Bournemouth'a 30 milyon euro karşılığında transfer gerçekleştirmiş ve 5 sene sonra 2023 yılında şu anki takımına imza atmıştı.

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