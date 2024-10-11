Lucas Torreira’ya Ada’dan partner! Galatasaray transferde atağa kalktı

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Yeni sezonu da şampiyon tamamlamak için kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren Galatasaray, yaz aylarını bir hayli hareketli geçirmişti. Aynı durum ocak ayı için de geçerli olacak. Teknik heyet ve yönetim, zorlu sezonu ilk sırada tamamlamak ve beşinci yıldızı göğsüne takmayı hedefliyor. Kadronun güçlendirmek için kollar sıvandı. Gündemdeki mevkilerin başında defansif orta saha var.

Gabriel Sara'nın yeni transferle birlikte etkisinin de artması hedefleniyor. [AA] ORTA SAHADA DİRENÇ ARTACAK Galatasaray'da oyun gücünü artırmak ve tempoyla birlikte sertlik göstermek için çalışmalar sürüyor. Listede birçok aday bulunuyor. Söz konusu transferle Lucas Torreira'nın da rahatlatılması hedefleniyor. Bu durum aynı zamanda Gabriel Sara için de büyük önem taşıyor. Brezilyalı oyuncunun ön tarafa kaydırılması bekleniyor. Bir bakıma taşlar yerinden oynayacak.