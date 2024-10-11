Galatasaray 'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, ocak ayında takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harikalar yaratıyor. (AA)KEREM 12 MİLYON EUROYA GİTTİ



Cimbom son olarak, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya göndermişti.



Galatasaray'da şimdi de o isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.