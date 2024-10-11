Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda, ocak ayında takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda, ocak ayında takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
KEREM 12 MİLYON EUROYA GİTTİ
Cimbom son olarak, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya göndermişti.
Galatasaray'da şimdi de o isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
BARIŞ ALPER YILMAZ ADA YOLCUSU
A Spor'da yer alan haberde; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arasında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre, milli oyuncunun Galatasaray'dan İngiliz ekibine transfer olma ihtimali %26 olarak belirtildi.
30 MİLYON EURO
Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Güncel piyasa değeri 21 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın beklentisinin 30 milyon euro olduğu kaydedildi.