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Kerem örnek oldu! Galatasaray'ın yıldızına 30 milyon euro

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için birçok yıldızı gündemine alan sarı kırmızılılarda flaş bir ayrılık da yaşanabilir. A Spor'un haberine göre Premier Lig ekibi o yıldız için girişimlere başladı. İşte transferin detayları...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:15
Kerem örnek oldu! Galatasaray’ın yıldızına 30 milyon euro

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Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda, ocak ayında takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harikalar yaratıyor. (AA)Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da harikalar yaratıyor. (AA)KEREM 12 MİLYON EUROYA GİTTİ

Cimbom son olarak, yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya göndermişti.

Galatasaray'da şimdi de o isimle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Barış Alper Yılmaz performansıyla göz dolduruyor. (AA)Barış Alper Yılmaz performansıyla göz dolduruyor. (AA)
BARIŞ ALPER YILMAZ ADA YOLCUSU

A Spor'da yer alan haberde; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arasında Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Transfermarkt verilerine göre, milli oyuncunun Galatasaray'dan İngiliz ekibine transfer olma ihtimali %26 olarak belirtildi.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz transferinden 30 milyon euro bekliyor. (AA)Galatasaray Barış Alper Yılmaz transferinden 30 milyon euro bekliyor. (AA)
30 MİLYON EURO

Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Güncel piyasa değeri 21 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın beklentisinin 30 milyon euro olduğu kaydedildi.

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Kerem örnek oldu! Galatasaray’ın yıldızına 30 milyon euro
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