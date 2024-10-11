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İkiyüzlü UEFA! Bozkurt selamına 2 maç nazi sembolüne para cezası

Millilerimizin EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada Merih Demiral'ın bozkurt sevinci yaparak golü kutlaması sonrasında UEFA 2 maç ceza vermişti. Ancak aynı UEFA, İspanyol taraftarların Benfica - Atletico Madrid maçında nazi sembolü taşımasına 30 bin euro ceza bedeli belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:04 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:05
İkiyüzlü UEFA! Bozkurt selamına 2 maç nazi sembolüne para cezası

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Milyonların takip ettiği UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya ile karşılaşan millilerimiz, Merih Demiral'ın golleriyle adıını çeyrek finale yazdırarak Hollanda'nın rakibi olmuştu.

Mücadelede gol sevincini bozkurt işareti ile kutlayan yıldız futbolcu için UEFA, "futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davranış" nedeniyle 2 maç ceza kararı almıştı.

Ancak Atletico Madrid taraftarlarının Benfica karşısında Nazi semobolünü taşıması sadece para cezası ile geçiştirildi.

Merih Demiral bozkurt sevinci ile uzun süre gündemden düşmemişti. [EPA]Merih Demiral bozkurt sevinci ile uzun süre gündemden düşmemişti. [EPA]

"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Milli takımımızın en değerli oyuncularından biri olan Merih Demiral, söz konusu karşılaşmada yaptığı hareket sonrasındaki açıklamasında; "Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

UEFA Disiplin Kurulu, deneyimli stopere sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle 2 maç men cezası verildiğini duyurmuştu.

Atletico Madrid taraftarları Benfica deplasmanında takımlarını nazi selamı ile destekledi. [X]Atletico Madrid taraftarları Benfica deplasmanında takımlarını nazi selamı ile destekledi. [X]

ATLETICO'YA FARKLI TARİFE

UEFA'nın verdiği karar halen daha hem Türkiye hem de dünya basınında yer alırken Atletico Madrid taraftarlarının nazi sembolünü taşımasına rağmen sadece para cezası verilmesi ikiyüzlülüğün ve çifte standardın en büyük örneği oldu.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmada Portekiz deplasmanına gelen İspanyol taraftarların bu sembolleri göstermesine rağmen sadece 30 bin euro para cezası verildi.

Lazio ırkçı tezahüratlar nedeniyle ceza aldı. [Jornal de Notícias]Lazio ırkçı tezahüratlar nedeniyle ceza aldı. [Jornal de Notícias]

LAZIO'YA KAPATMA!

İtalyan temsilcisi Lazio'nun Anderlecht ile karşılaştığı maçta taraftarların ırkçı tezahüratları sonrasında 45 bin euro para, 1 deplasman maçında seyirci yasağı ve sahasında oynayacağı maçlar için tribün kapatma ceası verdi.

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