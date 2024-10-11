İkiyüzlü UEFA! Bozkurt selamına 2 maç nazi sembolüne para cezası

Ancak Atletico Madrid taraftarlarının Benfica karşısında Nazi semobolünü taşıması sadece para cezası ile geçiştirildi.

Mücadelede gol sevincini bozkurt işareti ile kutlayan yıldız futbolcu için UEFA, "futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davranış" nedeniyle 2 maç ceza kararı almıştı.

Milli takımımızın en değerli oyuncularından biri olan Merih Demiral , söz konusu karşılaşmada yaptığı hareket sonrasındaki açıklamasında; "Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

Atletico Madrid taraftarları Benfica deplasmanında takımlarını nazi selamı ile destekledi. [X]

ATLETICO'YA FARKLI TARİFE

UEFA'nın verdiği karar halen daha hem Türkiye hem de dünya basınında yer alırken Atletico Madrid taraftarlarının nazi sembolünü taşımasına rağmen sadece para cezası verilmesi ikiyüzlülüğün ve çifte standardın en büyük örneği oldu.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmada Portekiz deplasmanına gelen İspanyol taraftarların bu sembolleri göstermesine rağmen sadece 30 bin euro para cezası verildi.