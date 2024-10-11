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Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi'nde Karadağ'ı 1-0 yendi!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Karadağ ile kozlarını paylaştı. Ay yıldızlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede maç boyunca savunma yapan rakibinin kilidini 69'uncu dakikada İrfan Can Kahveci'nin golü ile açtı. Yıldız futbolcu geçen seneden bu yana ilk kez fileleri havalandırdı ve kırmızı beyazlılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Vincenzo Montella ve öğrencileri liderliğini de sürdürdü. İşte Türkiye - Karadağ maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 00:23
Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi’nde Karadağ’ı 1-0 yendi!

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İlk iki maçında 4 puan toplayarak UEFA Uluslar B Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye, üçüncü mücadelesinde Karadağ ile Samsun'da karşılaştı. Milliler rakibini 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini korudu. Sırada pazartesi günü İzlanda var. İşte Türkiye - Karadağ maçında yaşananlar...

Arda Güler Karadağ savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]Arda Güler Karadağ savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]

MAÇTAN NOTLAR

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda top yandan auta çıktı.

7. dakikada Ferdi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Barış'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic topu iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Hakan'ın kullandığı köşe atışında altıpasta noktasında Merih'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

22. dakikada Arda'nın pasında caza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus'un şutunda top az farkla direğin solundan auta çıktı.

30. dakikada Marusic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Camaj'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Arda'nın ceza sahası içi sağ kanattan ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı gitti.

53. dakikada ceza sahası dışından Arda'nın sert vuruşunda top az farkla direğin sağından auta çıktı.

55. dakikada Orkun'un şutunda top direkten döndü, dönen topa Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.

59. dakikada Camaj'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Krstovic'in kafas vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada Bakic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic'in şutunda top yandan auta çıktı.

69. dakikada Kenan'ın sol çaprazdan vurduğu şutu direkten dönerken, dönen topu İrfan Can'ın ağlara gönderdi. 1-0

84. dakikada Zeki'nin ara pasında topla buluşan Hakan'ın volesi defansa çarpıp direk dibinden kornere gitti.

Barış Alper Yılmaz İzlanda maçında cezalıydı. [AA]Barış Alper Yılmaz İzlanda maçında cezalıydı. [AA]

BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNDÜ

Milli takımın en önemli futbolcularından biri olan Barış Alper Yılmaz, Galler karşısında gördüğü kırmızı kartla İzlanda maçını kaçırmıştı.

Yıldız oyuncu, Vincenzo Montella tarafından Karadağ randevusunda ilk 11'da görevlendirildi.

Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi’nde Karadağ’ı 1-0 yendi!

Uğurcan Çakır uzun süre sonra milli takım kalesine geçti. [İHA]Uğurcan Çakır uzun süre sonra milli takım kalesine geçti. [İHA]

UĞURCAN ÇAKIR AYLAR SONRA KALEDE

Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle çıkarıldığı A Milli Takım'da Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'ı tercih etti.

Deneyimli file bekçisi son olarak 26 Mart'taki Avusturya karşılaşmasında formayı giymişti.

Karadağ karşısında 28'inci kez milli takımın 1 numarası oldu.

Arda Güler milli takım formasıyla yine adından söz ettirdi. [AA]Arda Güler milli takım formasıyla yine adından söz ettirdi. [AA]

MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi'nin ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 19 Mayıs Stadı'ndaki Karadağ maçında İzlanda maçına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

İRFAN CAN KAHVECİ LETONYA SONRASI İLK KEZ

Milli takımın Karadağ karşısında öne geçtiği golü kaydeden İrfan Can Kahveci, en son Letonya ağlarını havalandırmıştı.

Yıldız futbolcu 16 Haziran'da oynanan mücadelede galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başarmıştı.

Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de görev yapan isimlerden biriydi. [AA]Abdülkerim Bardakcı ilk 11'de görev yapan isimlerden biriydi. [AA]

UEFA ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU

  1. TÜRKİYE: 7 PUAN
  2. GALLER: 5 PUAN
  3. İZLANDA: 4 PUAN
  4. KARADAĞ: 0 PUAN
UEFA Uluslar Ligi: TÜRKİYE 1 - 0 Karadağ

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