Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi’nde Karadağ’ı 1-0 yendi!

İlk iki maçında 4 puan toplayarak UEFA Uluslar B Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye, üçüncü mücadelesinde Karadağ ile Samsun'da karşılaştı. Milliler rakibini 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini korudu. Sırada pazartesi günü İzlanda var. İşte Türkiye - Karadağ maçında yaşananlar...
Arda Güler Karadağ savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]
MAÇTAN NOTLAR
5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda top yandan auta çıktı.
7. dakikada Ferdi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Barış'ın kafa vuruşunda kaleci Nikic topu iki hamlede kontrol etti.
12. dakikada Hakan'ın kullandığı köşe atışında altıpasta noktasında Merih'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
22. dakikada Arda'nın pasında caza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus'un şutunda top az farkla direğin solundan auta çıktı.
30. dakikada Marusic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Camaj'ın şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Arda'nın ceza sahası içi sağ kanattan ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla direğin sağından dışarı gitti.
53. dakikada ceza sahası dışından Arda'nın sert vuruşunda top az farkla direğin sağından auta çıktı.
55. dakikada Orkun'un şutunda top direkten döndü, dönen topa Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.
59. dakikada Camaj'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Krstovic'in kafas vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66. dakikada Bakic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osmajic'in şutunda top yandan auta çıktı.
69. dakikada Kenan'ın sol çaprazdan vurduğu şutu direkten dönerken, dönen topu İrfan Can'ın ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada Zeki'nin ara pasında topla buluşan Hakan'ın volesi defansa çarpıp direk dibinden kornere gitti.
Barış Alper Yılmaz İzlanda maçında cezalıydı. [AA]
BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNDÜ
Milli takımın en önemli futbolcularından biri olan Barış Alper Yılmaz, Galler karşısında gördüğü kırmızı kartla İzlanda maçını kaçırmıştı.
Yıldız oyuncu, Vincenzo Montella tarafından Karadağ randevusunda ilk 11'da görevlendirildi.