Zirvenin tek sahibi! Türkiye Uluslar B Ligi’nde Karadağ’ı 1-0 yendi!

İlk iki maçında 4 puan toplayarak UEFA Uluslar B Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Türkiye, üçüncü mücadelesinde Karadağ ile Samsun'da karşılaştı. Milliler rakibini 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini korudu. Sırada pazartesi günü İzlanda var. İşte Türkiye - Karadağ maçında yaşananlar...