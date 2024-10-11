Yunus Akgün’den Galatasaray’a ret!

Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. (AA)



DAHA YÜKSEK BİR RAKAM BEKLENİYOR



Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti.



Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak.



Sarı kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.