Fenerbahçe 2 yıldızın peşinde! Medina’dan sonra sıra onlarda

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmaları yürüten Fenerbahçe
'nin ilk imzayı attıracağı oyuncu belli gibi.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, ocak ayındaki ilk transferini Cristian Medina ile yapacak.
Haberde hem oyuncu hem de Boca Juniors ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Medina'nın ocak ayında imza atması bekleniyor. (AFP)
2 YILDIZ DAHA HEDEFTE
Bu arada Fenerbahçe
Sportif Direktörü Mario Branco, ocak ayının yanı sıra yeni sezon için de çalışmalarını yürütüyor. Portekizli futbol adamı bu bağlamda 2 yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyor.
Bu isimlerden biri Sergio Reguilon
. Yaz transfer döneminde de adı Fenerbahçe'yle anılan Reguilon, Tottenham ile sözleşme yenilemiş değil.
Reguilon Tottenham'dan ayrılacak. (REUTERS)
İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 27 yaşındaki İspanyol sol bekin kariyerinde yeni bir sayfa açmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Haberde Tottenham'ın makul bir bedel talep etmesi durumunda Reguilon'un devre arasında da Fenerbahçe
'ye imza atabileceği vurgulandı.