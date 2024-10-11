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Jayden Oosterwolde'ye teklif! Fenerbahçe'nin yıldızı cevabını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Takımın yıldızları için birçok takım devrede ve ocak ayında hararetli bir dönem geçmesi bekleniyor. O isimlerden biri de Jayden Oosterwolde. Hollandalı yıldıza çok farklı bir teklif geldi ve cevabını da iletti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:57 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 22:57
Jayden Oosterwolde’ye teklif! Fenerbahçe’nin yıldızı cevabını açıkladı

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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu ulaşmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldızları için çok sayıda kulüp devrede.

Ancak Jayden Oosterwolde için farklı bir süreç gündemde.

Jayden Oosterwolde eski takımı Twente'ye karşı forma giydi. [AA]Jayden Oosterwolde eski takımı Twente'ye karşı forma giydi. [AA]

TEKLİF YAPILDI

Adı Avrupa'nın birçok takımıyla geçen ve önemli bonservis bedellerinin reddedildiği bilinen yıldız futbolcu için milli takımlar düzeyinde öneri geldi.

Endonezya Milli Takımı, Oosterwolde'ye teklifte bulundu. Ancak karşılığı olumlu olmadı.

Sol bek ve stoperde oynayabilen yldız oyuncu Hollanda Milli Takımı'ndan teklif beklediği için Endonezya'yı geri çevirdi.

Jayden Oosterwolde bu sezon istediği süreyi alamadı. [AA]Jayden Oosterwolde bu sezon istediği süreyi alamadı. [AA]

Oosterwolde konu hakkında yaptığı açıklamada; "Hollanda dışında Surinam ve Endonezya'yı seçme imkanım da var. Kendileri benimle iletişime geçti; ancak Hollanda Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" diye konuştu.

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