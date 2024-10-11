Jayden Oosterwolde’ye teklif! Fenerbahçe’nin yıldızı cevabını açıkladı

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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sezon sonunda mutlu ulaşmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldızları için çok sayıda kulüp devrede. Ancak Jayden Oosterwolde için farklı bir süreç gündemde.

Jayden Oosterwolde eski takımı Twente'ye karşı forma giydi. [AA] TEKLİF YAPILDI Adı Avrupa'nın birçok takımıyla geçen ve önemli bonservis bedellerinin reddedildiği bilinen yıldız futbolcu için milli takımlar düzeyinde öneri geldi. Endonezya Milli Takımı, Oosterwolde'ye teklifte bulundu. Ancak karşılığı olumlu olmadı. Sol bek ve stoperde oynayabilen yldız oyuncu Hollanda Milli Takımı'ndan teklif beklediği için Endonezya'yı geri çevirdi.