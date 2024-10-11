Vincenzo Montella 16'ıncı karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. [AA]

İtalyan çalıştırıcı, karşılaşma ile ilgili olarak; "Bizim için olgunluk testi oldu. Daha fazla gol atabilirdik ama atamadık. Takımı en başından itibaren beğendim. Golden sonra riske girmeden oynadık ve kazandık. 29 şutumuz var. Bu bir rekor. Kendi kategorimizde en genç takım biziz. Maçtan önceki toplantımızda aceleci olmamamız gerektiğini söyledim. Her seferinde söylediğim cümle var. 70'ten sonra bu tür maçlar farklı yerlere evriliyor. Kazandık ve mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ettim. Hamlelerimin işe yardığına çok mutluyum. Yedek kulübenizin güçlü olması memnuniyet veriyor. Aradaki farklı sonradan giren isimler belirler." ifadelerini kullandı.

İzlanda karşılaşması hakkında da konuşan Montella; "3 günde bir oynadığınızda oyuncular fiziksel durumlarını hemen toparlayamıyor. Daha önce de 5 futbolcu değiştirmiştik. Yine böyle şeyler yaşayabiliriz. Gelecekte de umarım 3-4 günde bir oynanır bu maçlar." dedi.