Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde başta sportif direktör Mario Branco olmak üzere tüm yetkililer ara transfer önce hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde başta sportif direktör Mario Branco olmak üzere tüm yetkililer ara transfer önce hazırlıklarını sürdürüyor.
TÜM DETAYLAR İNCELENİYOR
Jose Mourinho'nun da talepleri doğrultusunda oyuncu profilleri izleniyor.
Bu kapsamda Manchester United'dan 30 yaşındaki stoper Victor Lindelöf radarda tutuluyor. İsveçli futbolcunun son durumu yakından takip ediliyor, tüm detaylar inceleniyor.
1 MAÇA ÇIKTI
Manchester United'da geri planda kalan ve bu sezon sadece 1 maçta 45 dakika süre alan Victor Lindelöf, sezon başında sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçırdı.
Ayrıca tecrübeli stoper bir ara ayrılması gündeme gelen Erik ten Hag'ın geleceğine göre hareket edecek.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
ManU ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Lindelöf, ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşmekte serbest olacak. Fotomaç'ta yer alan haberde İsveçli yıldızın kısa sürede kariyeriyle ilgili karar vereceği belirtildi.