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Mourinho istedi girişimler başladı! Fenerbahçe'den Manchester United'ın yıldızına kanca

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho savunma hattına takviye isterken, gözler Manchester United'ın yıldız ismine çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 16:34
Mourinho istedi girişimler başladı! Fenerbahçe’den Manchester United’ın yıldızına kanca

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Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde başta sportif direktör Mario Branco olmak üzere tüm yetkililer ara transfer önce hazırlıklarını sürdürüyor.

Lindelöf'ün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (REUTERS)Lindelöf'ün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (REUTERS)
TÜM DETAYLAR İNCELENİYOR

Jose Mourinho'nun da talepleri doğrultusunda oyuncu profilleri izleniyor.

Bu kapsamda Manchester United'dan 30 yaşındaki stoper Victor Lindelöf radarda tutuluyor. İsveçli futbolcunun son durumu yakından takip ediliyor, tüm detaylar inceleniyor.

Lindelöf Fenerbahçe'de liste başı konumunda. (REUTERS)Lindelöf Fenerbahçe'de liste başı konumunda. (REUTERS)
1 MAÇA ÇIKTI

Manchester United'da geri planda kalan ve bu sezon sadece 1 maçta 45 dakika süre alan Victor Lindelöf, sezon başında sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçırdı.

Ayrıca tecrübeli stoper bir ara ayrılması gündeme gelen Erik ten Hag'ın geleceğine göre hareket edecek.

Lindelöf, Fenerbahçe forması giyen Amrabat ve Fred ile takım arkadaşıydı. (REUTERS)Lindelöf, Fenerbahçe forması giyen Amrabat ve Fred ile takım arkadaşıydı. (REUTERS)
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

ManU ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek Lindelöf, ocak ayından itibaren diğer kulüplerle görüşmekte serbest olacak. Fotomaç'ta yer alan haberde İsveçli yıldızın kısa sürede kariyeriyle ilgili karar vereceği belirtildi.

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