Montella’dan sürpriz karar! Yıldızların hepsi sahada

Türkiye'nin Karadağ'ı konuk edeceği mücadele bu gece saat 21.45'te başlayacak. Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek isteyen milliler, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda bu hedefine ulaşacak.

Türkiye, iki maçta 4 puan topladı. (AA) 2 MAÇTA 4 PUAN Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde ilk iki maç sonucunda 4 puan topladı. Milli takım grupta oynadığı ilk maçta Galler deplasmanından bir puanla dönerken İzlanda'yı ağırladığı mücadeleden ise 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçında 3 gol attı. (AA)LİDER TÜRKİYE



Türkiye, grupta Karadağ mücadelesinin ardından üç mücadele daha oynayacak. Sırasıyla İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşacak milliler, puan sıralamasında zirvedeki yerini korumak istiyor. Uluslar Ligi puan durumu şu şekilde;



1-Türkiye - 4 puan



2-Galler - 4 puan



3-İzlanda - 3 puan



4-Karadağ - 0 puan