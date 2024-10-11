Montella’dan sürpriz karar! Yıldızların hepsi sahada

Türkiye'nin Karadağ'ı konuk edeceği mücadele bu gece saat 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek isteyen milliler, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda bu hedefine ulaşacak.
Türkiye'nin Karadağ'ı konuk edeceği mücadele bu gece saat 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek isteyen milliler, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda bu hedefine ulaşacak.
2 MAÇTA 4 PUAN
Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde ilk iki maç sonucunda 4 puan topladı.
Milli takım grupta oynadığı ilk maçta Galler deplasmanından bir puanla dönerken İzlanda'yı ağırladığı mücadeleden ise 3-1 galibiyetle ayrıldı.
LİDER TÜRKİYE
Türkiye, grupta Karadağ mücadelesinin ardından üç mücadele daha oynayacak. Sırasıyla İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşacak milliler, puan sıralamasında zirvedeki yerini korumak istiyor. Uluslar Ligi puan durumu şu şekilde;
1-Türkiye - 4 puan
2-Galler - 4 puan
3-İzlanda - 3 puan
4-Karadağ - 0 puan
BARIŞ ALPER'İN CEZASI BİTTİ
A Milli Takım'da Galler mücadelesinde kırmızı kart gören ve İzlanda maçını kaçıran Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi. Montella'nın şans vermesi durumunda milli oyuncu sahadaki yerini alabilecek.
İKİ OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI
Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
MUHTEMEL 11
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şu isimleri sahaya sürmesi bekleniyor;
Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan.