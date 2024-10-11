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Montella'dan sürpriz karar! Yıldızların hepsi sahada

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, bu gece Karadağ ile karşılaşacak. Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün gibi formda yıldızları bulunan Montella'nın nasıl bir 11 sahaya süreceği de merak konusuydu. İtalyan teknik adam bu doğrultuda flaş bir karar aldı. İşte Türkiye'nin Karadağ maçı muhtemel 11'i ve detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 12:46 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 12:46
Montella’dan sürpriz karar! Yıldızların hepsi sahada

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Türkiye'nin Karadağ'ı konuk edeceği mücadele bu gece saat 21.45'te başlayacak.

Uluslar Ligi'nde yer aldığı B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmek isteyen milliler, grubunu birinci sırada tamamlaması durumunda bu hedefine ulaşacak.

Türkiye, iki maçta 4 puan topladı. (AA)Türkiye, iki maçta 4 puan topladı. (AA)2 MAÇTA 4 PUAN

Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde ilk iki maç sonucunda 4 puan topladı.

Milli takım grupta oynadığı ilk maçta Galler deplasmanından bir puanla dönerken İzlanda'yı ağırladığı mücadeleden ise 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçında 3 gol attı. (AA)Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçında 3 gol attı. (AA)LİDER TÜRKİYE

Türkiye, grupta Karadağ mücadelesinin ardından üç mücadele daha oynayacak. Sırasıyla İzlanda, Galler ve tekrar Karadağ ile karşılaşacak milliler, puan sıralamasında zirvedeki yerini korumak istiyor. Uluslar Ligi puan durumu şu şekilde;

1-Türkiye - 4 puan

2-Galler - 4 puan

3-İzlanda - 3 puan

4-Karadağ - 0 puan

Türkiye, grubu lider bitirip A Ligi'ne yükselme hedefinde. (AA)Türkiye, grubu lider bitirip A Ligi'ne yükselme hedefinde. (AA)
BARIŞ ALPER'İN CEZASI BİTTİ

A Milli Takım'da Galler mücadelesinde kırmızı kart gören ve İzlanda maçını kaçıran Barış Alper Yılmaz'ın cezası sona erdi. Montella'nın şans vermesi durumunda milli oyuncu sahadaki yerini alabilecek.

Milliler, Karadağ'ın ardından İzlanda ile karşılaşacak. (AA)Milliler, Karadağ'ın ardından İzlanda ile karşılaşacak. (AA)
İKİ OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Montella sahaya süreceği 11'i belirledi. (İHA)Montella sahaya süreceği 11'i belirledi. (İHA)
MUHTEMEL 11

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şu isimleri sahaya sürmesi bekleniyor;

Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan.

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