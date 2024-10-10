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Türk yıldıza rekor bonservis! Liverpool'dan transferde dev adım

İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Liverpool, devre arası transfer çalışmaları kapsamında birçok ismi listesinde bulunduruyor. İngiliz temsilcisi, Türk yıldız konusunda da gözünü kararttı ve rekor bir bonservis talebi sonrası kulübünün kapısını çalacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 21:27 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 21:27
Türk yıldıza rekor bonservis! Liverpool’dan transferde dev adım

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Dünyanın en önemli takımlarından biri olan Liverpool'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Kırmızılar, bir çok yıldızı ve potansiyelli ismi kadrosuna katabilmek adına yılın tüm bölümünde olduğu gibi kış ayı için de yoğun mesai harcıyor.

İngiliz ekibi, orta sahasına güç katabilmek adına da flaş bir hamle gerçekleştirebilir. Son iddialara göre rekor bir bonservis ödenmesi gündemde.

Orkun Kökçü Liverpool'un listesinde. [İHA]Orkun Kökçü Liverpool'un listesinde. [İHA]

ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI

Liverpool, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile bilrikte performansı tavan yapan Orkun Kökçü'yü listesine aldı.

İngiltere'de oynanan yüksek tempolu maçlar nedeniyle kadrosunu genişletmek ve kaliteli oyunculara imzalamak isteyen kırmızı beyazlı ekip, Portekiz devinin kapısını çalacak.

Orkun Kökçü en pahalı Türk futbolculara rasında yer alıyor. [AFP]Orkun Kökçü en pahalı Türk futbolculara rasında yer alıyor. [AFP]

80 MİLYON EURO

Record'un haberine göre İngiliz devi, Lizbon temsilcisi Benfica'nın 80 milyon euro istediği Orkun Kökçü için harekete geçti. Son oynanan Atletico Madrid karşılaşmasını da tribünden izleyen Liverpool gözlemcileri, notlarını aldı ve teknik heyete iletti.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Orkun aynı zamanda eski hocası Arne Slot ile de yeniden çalışma fırsatı yakalayacak.

Orkun Kökçü daha önce Feyenoord'da Arne Slot ile şampiyonluk yaşamıştı. [AFP]Orkun Kökçü daha önce Feyenoord'da Arne Slot ile şampiyonluk yaşamıştı. [AFP]

7 GOLDE ADI VAR

Benfica'da sezona iyi bir başlangıç yapan Orkun Kökçü, 9 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Benfica, Orkun Kökçü'yü 2023 yazında 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonusla kadrosuna katmıştı.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu o listeye de girdi! Rekorunu kırdıOrkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu o listeye de girdi! Rekorunu kırdı
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu o listeye de girdi! Rekorunu kırdı

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