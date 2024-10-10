Dünyanın en önemli takımlarından biri olan Liverpool'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Kırmızılar, bir çok yıldızı ve potansiyelli ismi kadrosuna katabilmek adına yılın tüm bölümünde olduğu gibi kış ayı için de yoğun mesai harcıyor.
İngiliz ekibi, orta sahasına güç katabilmek adına da flaş bir hamle gerçekleştirebilir. Son iddialara göre rekor bir bonservis ödenmesi gündemde.
Orkun Kökçü Liverpool'un listesinde. [İHA]
ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI
Liverpool, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile bilrikte performansı tavan yapan Orkun Kökçü'yü listesine aldı.
İngiltere'de oynanan yüksek tempolu maçlar nedeniyle kadrosunu genişletmek ve kaliteli oyunculara imzalamak isteyen kırmızı beyazlı ekip, Portekiz devinin kapısını çalacak.
Orkun Kökçü en pahalı Türk futbolculara rasında yer alıyor. [AFP]
80 MİLYON EURO
Record'un haberine göre İngiliz devi, Lizbon temsilcisi Benfica'nın 80 milyon euro istediği Orkun Kökçü için harekete geçti. Son oynanan Atletico Madrid karşılaşmasını da tribünden izleyen Liverpool gözlemcileri, notlarını aldı ve teknik heyete iletti.
Eğer bu transfer gerçekleşirse Orkun aynı zamanda eski hocası Arne Slot ile de yeniden çalışma fırsatı yakalayacak.