Dünyanın en önemli takımlarından biri olan Liverpool'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Kırmızılar, bir çok yıldızı ve potansiyelli ismi kadrosuna katabilmek adına yılın tüm bölümünde olduğu gibi kış ayı için de yoğun mesai harcıyor.

İngiliz ekibi, orta sahasına güç katabilmek adına da flaş bir hamle gerçekleştirebilir. Son iddialara göre rekor bir bonservis ödenmesi gündemde.