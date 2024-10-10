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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Sarı lacivertliler ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girmiş ve transferi noktalamıştı.

Batshuayi, sezon başında Galatasaray'a imza attı. (AA)

OSAYI OPERASYONU



Sarı-kırmızılı yönetim, benzer bir operasyon daha gerçekleştirerek Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel'i renklerine katmayı hedefliyor.



Fenerbahçe yönetimi, sene sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladığı Nijeryalı oyuncu ile henüz orta noktayı bulamadı.



Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Bright Osayi-Samuel'i bonservis bedeli kazanmadan göndermek istemiyor.