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Fenerbahçe'nin yıldızına Galatasaray kancası! 2. Batshuayi vakası

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, ikinci bir operasyon için düğmeye bastı. Aslan, sarı lacivertli taraftarların sevgilisi için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 10:50
Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası! 2. Batshuayi vakası

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.

Sarı lacivertliler ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girmiş ve transferi noktalamıştı.

Batshuayi, sezon başında Galatasaray'a imza attı. (AA)Batshuayi, sezon başında Galatasaray'a imza attı. (AA)
OSAYI OPERASYONU

Sarı-kırmızılı yönetim, benzer bir operasyon daha gerçekleştirerek Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel'i renklerine katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe yönetimi, sene sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladığı Nijeryalı oyuncu ile henüz orta noktayı bulamadı.

Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Bright Osayi-Samuel'i bonservis bedeli kazanmadan göndermek istemiyor.

Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (AA)Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (AA)
YAKINDAN TAKIP EDİYOR

Ancak 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllık 2.5 milyon euro talep etmesi görüşmeleri çıkmaza sokmuş durumda.

Sarı lacivertli yönetim, başarılı oyuncunun menajeri ile kısa süre sonra yeniden masaya oturmayı hedefliyor.

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray kurmaylarının süreci çok yakından takip ettiği ve yıldız isim için devreye girebileceği belirtiliyor.

Osayi, Fenerbahçe ile henüz anlaşma sağlayamadı. (AA)Osayi, Fenerbahçe ile henüz anlaşma sağlayamadı. (AA)
6 MAÇTA OYNADI

Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.

Bu maçlarda 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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