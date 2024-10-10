Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.
Sarı lacivertliler ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girmiş ve transferi noktalamıştı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.
Sarı lacivertliler ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Michy Batshuayi için Galatasaray devreye girmiş ve transferi noktalamıştı.
OSAYI OPERASYONU
Sarı-kırmızılı yönetim, benzer bir operasyon daha gerçekleştirerek Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel'i renklerine katmayı hedefliyor.
Fenerbahçe yönetimi, sene sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladığı Nijeryalı oyuncu ile henüz orta noktayı bulamadı.
Bu arada sarı-lacivertli kulüp, Bright Osayi-Samuel'i bonservis bedeli kazanmadan göndermek istemiyor.
YAKINDAN TAKIP EDİYOR
Ancak 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllık 2.5 milyon euro talep etmesi görüşmeleri çıkmaza sokmuş durumda.
Sarı lacivertli yönetim, başarılı oyuncunun menajeri ile kısa süre sonra yeniden masaya oturmayı hedefliyor.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray kurmaylarının süreci çok yakından takip ettiği ve yıldız isim için devreye girebileceği belirtiliyor.
6 MAÇTA OYNADI
Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta forma giydi.
Bu maçlarda 371 dakika süre bulan 26 yaşındaki sağ bek, 1 asistlik skor katkısı verdi.