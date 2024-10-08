Galatasaray’dan Yunus Akgün’e görülmemiş zam!

Yunus Akgün, Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında. (AA)

YUNUS'A YENİ KONTRAT



Bu doğrultuda sarı kırmızılıların bu sezonki parlayan yıldızı Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir haber geldi.



Galatasaray'da harika bir sezon başlangıcı yapan ve son olarak Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunus Akgün'le yeni kontrat yapılacak.