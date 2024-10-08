Galatasaray’dan Yunus Akgün’e görülmemiş zam!

Sarı kırmızılılar milli araya Alanyaspor maçında aldığı 3 puanla moralli girdi. Yönetim, milli arada önemli adımlar atmayı planlıyor.
YUNUS'A YENİ KONTRAT
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların bu sezonki parlayan yıldızı Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir haber geldi.
Galatasaray'da harika bir sezon başlangıcı yapan ve son olarak Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunus Akgün'le yeni kontrat yapılacak.
GÖRÜLMEMİŞ ZAM
Milliyet'in haberine göre, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 11 milyon lira alan 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılacağı kaydedildi.
Ayrıca Yunus'un ücretinin de 11 milyondan 40 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.
4 KEZ AĞLARI SARSTI
Takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve bu sezon ligde ve Avrupa'da kritik goller atan Yunus'un bu gelişimi böylece karşılıksız kalmayacak.
Avrupa Ligi'nde 2, Süper Lig'de de 2 gol atma başarısı gösteren Yunus Akgün özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı performansı ile yıldızlaşmıştı.
ASLAN'IN JOKERİ
Alanyaspor maçında sağ kanatta görevlendirilen Yunus soldaki gibi yine etkili bir görüntü çizerken, joker gibi kullanılmasının Okan Buruk'un elini rahatlattığı belirtildi.
Kerem'in ayrılığından sonra Barış Alper'in formsuzluğu, Sallai'nin de hazır olmaması nedeniyle Yunus'un bu çıkışının çok değerli bulundu.