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Galatasaray'dan Yunus Akgün'e görülmemiş zam!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Yunus Akgün'e yeni sözleşme yolda. Sarı kırmızılılar, takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus'a görülmemiş bir zam yapacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:49
Galatasaray’dan Yunus Akgün’e görülmemiş zam!

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Trendyol Süper Lig'de 8 hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar milli araya Alanyaspor maçında aldığı 3 puanla moralli girdi. Yönetim, milli arada önemli adımlar atmayı planlıyor.

Yunus Akgün, Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında. (AA)Yunus Akgün, Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında. (AA)
YUNUS'A YENİ KONTRAT

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların bu sezonki parlayan yıldızı Yunus Akgün hakkında çarpıcı bir haber geldi.

Galatasaray'da harika bir sezon başlangıcı yapan ve son olarak Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Yunus Akgün'le yeni kontrat yapılacak.

Yunus Akgün'ün sözleşmesi yenilenecek. (AA)Yunus Akgün'ün sözleşmesi yenilenecek. (AA)
GÖRÜLMEMİŞ ZAM

Milliyet'in haberine göre, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 11 milyon lira alan 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca Yunus'un ücretinin de 11 milyondan 40 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.

Yunus Akgün, Alanyaspor karşısında 3 puanı getiren isim oldu. (AA)Yunus Akgün, Alanyaspor karşısında 3 puanı getiren isim oldu. (AA)
4 KEZ AĞLARI SARSTI

Takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve bu sezon ligde ve Avrupa'da kritik goller atan Yunus'un bu gelişimi böylece karşılıksız kalmayacak.

Avrupa Ligi'nde 2, Süper Lig'de de 2 gol atma başarısı gösteren Yunus Akgün özellikle Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı performansı ile yıldızlaşmıştı.

Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatılacak. (AA)Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatılacak. (AA)
ASLAN'IN JOKERİ

Alanyaspor maçında sağ kanatta görevlendirilen Yunus soldaki gibi yine etkili bir görüntü çizerken, joker gibi kullanılmasının Okan Buruk'un elini rahatlattığı belirtildi.

Kerem'in ayrılığından sonra Barış Alper'in formsuzluğu, Sallai'nin de hazır olmaması nedeniyle Yunus'un bu çıkışının çok değerli bulundu.

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