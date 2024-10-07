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ÖZEL | Muslera'nın yerine yıldız eldiven! Gardi devrede

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılıların Serie A'nın yıldız file bekçisini gündemine aldığı öğrenildi. Transfer önerisi bizzat Gardi'den geldi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:32 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 12:32
ÖZEL | Muslera’nın yerine yıldız eldiven! Gardi devrede

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme yenilemeyen tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Meret Napoli'de forma giyiyor. (REUTERS)Meret Napoli'de forma giyiyor. (REUTERS)
İLK HEDEF MERET

Sarı-Kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı. Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret. Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi.

Meret, İtalya milli takımının da formasını giyiyor. (REUTERS)Meret, İtalya milli takımının da formasını giyiyor. (REUTERS)
TRANSFER SİHİRBAZI İŞ BAŞINDA

Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi.

Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı.

George Gardi, Galatasaray ile işbirliği içinde. (AA)George Gardi, Galatasaray ile işbirliği içinde. (AA)
'SİHİRBAZ' İSTEKLİ

'Transfer sihirbazı' lakabıyla tanınan Gardi'nin bu transferi bitirmek için çok istekli olduğu öğrenildi.

2019 yılından beri Napoli'de forma giyen Meret, 3 kez İtalya Milli Takımı'nda forma giydi.

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