ÖZEL | Muslera’nın yerine yıldız eldiven! Gardi devrede

Galatasaray 'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera 'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme yenilemeyen tecrübeli kalecinin ailevi sorunları olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı yönetim de ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayışlarına başladı. Cimbom'un hedefindeki isim ise Napoli'nin 27 yaşındaki İtalyan kalecisi Alex Meret . Ünlü İtalyan menajer George Gardi'nin yönetime İtalyan kalecinin ismini sunduğu öğrenildi.

Meret, İtalya milli takımının da formasını giyiyor. (REUTERS)

TRANSFER SİHİRBAZI İŞ BAŞINDA



Gardi'nin yönetime, "Ocak'ta Meret ile temasa geçebilirim. Sezon sonu boşa çıkıyor. Transferi devre arasında bitirebiliriz" dediği belirtildi.



Galatasaray'ın, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi gibi transferlerinde ilk temasın kurulmasını sağlayan İtalyan menajer, son olarak Galatasaray'ın Osimhen transferiyle ön plana çıkmıştı.