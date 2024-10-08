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Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, Kasımpaşa ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanmıştı. Maça devam edemeyen yıldız golcü, RFS ve Alanyaspor maçlarında da takımını yalnız bırakmıştı. Osimhen'in sakatlığının bir süre daha uzayacağı iddia edildi. İşte yıldız ismin kaçırması beklenen maçlar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:16
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı

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Cimbom'un Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Ancak Nijeryalı yıldız 2 golle damga vurduğu Kasımpaşa maçında arka adalesinden sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı.

Victor Osimhen'in Süper Lig'de 2 golü bulunuyor. (AA)Victor Osimhen'in Süper Lig'de 2 golü bulunuyor. (AA)
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ardından çekilen MR sonrası yapılan açıklamada, "Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden sol üst arka adale zorlanma ve kanama tespit Osimhen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Gollerini Kasımpaşa karşısında atan Osimhen, ardından kas sakatlığı yaşadı. (AA)Gollerini Kasımpaşa karşısında atan Osimhen, ardından kas sakatlığı yaşadı. (AA)
ŞOKE EDEN İDDİA

Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Osimhen, Rigas ve Alanyaspor önünde forma giyememişti. Taraftarlar, yıldız futbolcunun Antalya'da forma giymesini beklerken şok eden bir iddia gündemi sarstı.

Osimhen gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. (AA)Osimhen gollerin ardından büyük sevinç yaşadı. (AA)
DERBİDE SAHADA

İddialara göre Osimhen'in sakatlığı tahmin edilenden daha ciddi. Milli takım kadrosuna da alınmayan Nijeryalı forvetin Antalya ve Elfsborg maçlarını kaçıracağı, Beşiktaş derbisinde ise büyük ihtimalle oynayacağı öne sürülüyor.

Osimhen'in Beşiktaş derbisine kadar sahalara dönmesi bekleniyor. (AA)Osimhen'in Beşiktaş derbisine kadar sahalara dönmesi bekleniyor. (AA)
BURUK TARİH VERMİŞTİ

Okan Buruk önceki gün yaptığı açıklamada Osimhen'in milli ara sonrası ilk maçta takımdaki yerini alabileceğini belirtmişti.

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