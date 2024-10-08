Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı

Cimbom'un Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Ancak Nijeryalı yıldız 2 golle damga vurduğu Kasımpaşa maçında arka adalesinden sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı.
Victor Osimhen'in Süper Lig'de 2 golü bulunuyor. (AA)
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Ardından çekilen MR sonrası yapılan açıklamada, "Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden sol üst arka adale zorlanma ve kanama tespit Osimhen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.
Gollerini Kasımpaşa karşısında atan Osimhen, ardından kas sakatlığı yaşadı. (AA)
ŞOKE EDEN İDDİA
Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Osimhen, Rigas ve Alanyaspor önünde forma giyememişti. Taraftarlar, yıldız futbolcunun Antalya'da forma giymesini beklerken şok eden bir iddia gündemi sarstı.