Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı

Cimbom'un Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Ancak Nijeryalı yıldız 2 golle damga vurduğu Kasımpaşa maçında arka adalesinden sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı.