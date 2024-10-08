SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Gerçek ortaya çıktı! İşte Semih Kılıçsoy'un oynamama nedeni

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy tartışması iyice alevlendi. Son oynanan Gaziantep maçında süre dahi alamayan Semih için taraftarlar isyan etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Semih'i oynatmama nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 12:51
Gerçek ortaya çıktı! İşte Semih Kılıçsoy’un oynamama nedeni

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un üst üste 7. maçta yedek soyundurduğu Semih Kılıçsoy'a Gaziantep FK deplasmanında hiç süre vermemesi büyük tepki topladı.

Giovanni van Bronckhorst'un, güncel bonservis değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin perde arkasındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.

Beşiktaş taraftarı Semih Kılıçsoy'un oynamasını istiyor. (AA)Beşiktaş taraftarı Semih Kılıçsoy'un oynamasını istiyor. (AA)

ANTRENMAN TEMPOSUNDAN MEMNUN DEĞİL

Milliyet'in haberine göre; Hollandalı teknik adamın, Semih'in antrenman temposundan yeterince memnun olmadığı aktarıldı.

Genç golcünün taktik ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maçlarda Van Bronckhorst'un isteklerini tam olarak yerine getiremediği de vurgulandı.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un milli aradan sonra 11'de olması bekleniyor. (AA)Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un milli aradan sonra 11'de olması bekleniyor. (AA)
ÖNYARGISI YOK

Bu arada siyah-beyazlı hocanın, Semih'le ilgili bir önyargısının bulanmadığı ifade edildi. van Bronckhorst'un tam aksine çok beğendiği golcü oyuncuya eksiklerini giderdikten sonra düzenli forma şansı vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

Bronckhorst ve Semih için olay yorum!Bronckhorst ve Semih için olay yorum!
Bronckhorst ve Semih için olay yorum!

SON DAKİKA