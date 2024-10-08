Gerçek ortaya çıktı! İşte Semih Kılıçsoy’un oynamama nedeni

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un üst üste 7. maçta yedek soyundurduğu Semih Kılıçsoy'a Gaziantep FK deplasmanında hiç süre vermemesi büyük tepki topladı.



Giovanni van Bronckhorst'un, güncel bonservis değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin perde arkasındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.

Beşiktaş taraftarı Semih Kılıçsoy'un oynamasını istiyor. (AA)



ANTRENMAN TEMPOSUNDAN MEMNUN DEĞİL Milliyet'in haberine göre; Hollandalı teknik adamın, Semih'in antrenman temposundan yeterince memnun olmadığı aktarıldı.



Genç golcünün taktik ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maçlarda Van Bronckhorst'un isteklerini tam olarak yerine getiremediği de vurgulandı.