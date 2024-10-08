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Efsaneler futbolu konuştu! Fatih Terim'den Jose Mourinho sözleri

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İzmir Spor Zirvesi’nde Türk futbolunun son durumunu ve geleceğini değerlendirdi. Terim, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuştu.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:39 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 20:39
Efsaneler futbolu konuştu! Fatih Terim’den Jose Mourinho sözleri

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Türkiye'nin en deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli, İzmir Spor Zirvesi'nde bir araya geldi.

Üç efsane isim, Türk futbolunun mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdi.

Fatih Terim, Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. [AA]Fatih Terim, Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. [AA]

JOSE MOURINHO'YU ÖVDÜ

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumda moderatörlüğü üstlenen Şansal Büyüka'nın yönlendirmeleriyle konuşan Fatih Terim, Türk futbolunun Avrupa ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar barındırdığını belirtti. Terim, özellikle futbolun akıl ve ekonomi ile entegrasyonuna vurgu yaparak, "Kendi transfer politikanızı oluşturmalısınız. Avrupa'da sürpriz sonuçlar her zaman olabiliyor, ama istikrar önemlidir," şeklinde ifade etti.

Terim, Avrupa'da iyi sonuçlar alabilmek için sezon boyunca en az 60 maç oynamak gerektiğini belirtti. Ayrıca, VAR uygulamalarına ilişkin de eleştirilerde bulundu. "Hakemlerin pozisyonları yorumlayarak karar vermesi bana yanlış geliyor. Pozisyonları çeşitli açılardan izlemek önemli," dedi.

Jose Mourinho'nun dünyanın en başarılı antrenörlerinden biri olduğunu yineleyen Fatih Terim, "Aldığı kupalar, kazandığı kupalar... Bunun üzerine söylenecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş alt yapıya önem verilmesi gerektiğini ifade etti. [AA]Şenol Güneş alt yapıya önem verilmesi gerektiğini ifade etti. [AA]

"ÇOCUKLAR MUTLAKA SPORA YÖNLENDİRİLMELİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, oturumda altyapının önemine dikkat çekti. "Şu anda altyapıya gereken önemin verilmediğini düşünüyorum. Çocuklarımız mutlaka spora yönlendirilmelidir. Sporun ve sanatın, kişisel gelişimde ne kadar etkili olduğunu unutmamalıyız," şeklinde değerlendirdi.

Ayrıca, kulüplerin mevcut borçlanma durumlarına dikkat çekerek, sürdürülebilir bir model oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. "Borçlanarak yapılan transferler sağlıksız bir durumdur," diye ekledi.

Mustafa Denizli teknik direktörlerin huzurlu çalışması gerektiğini ifade etti. [AA]Mustafa Denizli teknik direktörlerin huzurlu çalışması gerektiğini ifade etti. [AA]

"TEKNİK DİREKTÖRLER HUZURLU ÇALIŞMALI"

Hocalardan biri olan Mustafa Denizli, başarılı olmak için sadece yüksek bütçelere ihtiyaç olmadığını vurguladı. "Bütçeler ne olursa olsun, futbolun özünü ve ruhunu kaybetmemek gerekir. VAR ile ilgili ciddi eleştiriler var. Teknik direktörler huzurlu çalışmalı," dedi.

Günün sonunda, toplamda 7 oturumun yapıldığı zirve bu anlamlı oturumla tamamlandı. Ne yazık ki, katılacağı daha önce duyurulan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara'daki işleri nedeniyle etkinlikte yer alamadı.

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