Efsaneler futbolu konuştu! Fatih Terim’den Jose Mourinho sözleri

Üç efsane isim, Türk futbolunun mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdi.

Fatih Terim, Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. [AA]

JOSE MOURINHO'YU ÖVDÜ

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumda moderatörlüğü üstlenen Şansal Büyüka'nın yönlendirmeleriyle konuşan Fatih Terim, Türk futbolunun Avrupa ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar barındırdığını belirtti. Terim, özellikle futbolun akıl ve ekonomi ile entegrasyonuna vurgu yaparak, "Kendi transfer politikanızı oluşturmalısınız. Avrupa'da sürpriz sonuçlar her zaman olabiliyor, ama istikrar önemlidir," şeklinde ifade etti.

Terim, Avrupa'da iyi sonuçlar alabilmek için sezon boyunca en az 60 maç oynamak gerektiğini belirtti. Ayrıca, VAR uygulamalarına ilişkin de eleştirilerde bulundu. "Hakemlerin pozisyonları yorumlayarak karar vermesi bana yanlış geliyor. Pozisyonları çeşitli açılardan izlemek önemli," dedi.

Jose Mourinho'nun dünyanın en başarılı antrenörlerinden biri olduğunu yineleyen Fatih Terim, "Aldığı kupalar, kazandığı kupalar... Bunun üzerine söylenecek bir şey yok" şeklinde konuştu.