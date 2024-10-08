SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ZTK'da haftanın golü! Ethem Pülgir'den geri dönüşü getiren enfes vuruş

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerin karşısına getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı Zonguldak Kömürspor - Kırıkkalespor maçı ile devam etti. Karşılaşmada 2-1 yenik durumda olan ev sahibi Ethem Pülgir ile eşitliği sağladı. Ethem'in attığı gol haftanın zirvesine oturdu. İşte o gol...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 17:50
ZTK’da haftanın golü! Ethem Pülgir’den geri dönüşü getiren enfes vuruş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Zonguldak Kömürspor ile Kırıkkalespor kozlarını paylaştı.

İki takımın kıran kırana geçen karşılaşmasında konuk takım 2-1 öndeyken uzatma dakikalarında Ethem Pülgir sahneye çıktı ve skoru dengeledi.

Ethem Pülgür takımını uzatmaya götüren isim oldu. [A SPOR]Ethem Pülgür takımını uzatmaya götüren isim oldu. [A SPOR]

Ethem'in attığı bu gol jeneriklere girecek güzellikteydi.

Uzaktan sol ayakla yaptığı şut sonrası ağları bulan 31 yaşındaki stoper takımının maçı uzatmalara götürmesini de sağladı.

İşte o gol...

Zonguldak Kömürspor 2-2 Kırıkkalespor | Gol: Ethem Pülgir

SON DAKİKA