Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Zonguldak Kömürspor ile Kırıkkalespor kozlarını paylaştı.
İki takımın kıran kırana geçen karşılaşmasında konuk takım 2-1 öndeyken uzatma dakikalarında Ethem Pülgir sahneye çıktı ve skoru dengeledi.
Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Zonguldak Kömürspor ile Kırıkkalespor kozlarını paylaştı.
İki takımın kıran kırana geçen karşılaşmasında konuk takım 2-1 öndeyken uzatma dakikalarında Ethem Pülgir sahneye çıktı ve skoru dengeledi.
Ethem'in attığı bu gol jeneriklere girecek güzellikteydi.
Uzaktan sol ayakla yaptığı şut sonrası ağları bulan 31 yaşındaki stoper takımının maçı uzatmalara götürmesini de sağladı.
İşte o gol...