Galatasaray’da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı

Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. (AA)

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray kulüp doktorundan Jakobs'un sakatlığına dair bilgi aldıklarını ve oyuncunun MR taramasının da bilgileri desteklediğini bildirdi.



Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bu bilginin ardından federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu ancak İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Böylece Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" denildi.