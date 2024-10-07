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Galatasaray'da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen İsmail Jakobs'un sakatlandığı ve ameliyat olacağı öğrenildi. Sahalardan uzak kalacağı süre de netleşen Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:42 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 15:45
Galatasaray’da İsmail Jakobs depremi! Resmen açıklandı

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Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, kısa sürede gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Alanyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkan Ismail Jakobs'tan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Jakobs, performansıyla beğeni topladı. (AA)Jakobs, performansıyla beğeni topladı. (AA)
AMELİYAT OLACAK

Joueurs SN'in geçtiği habere göre Jakobs sakatlığı nedeniyle hafta içinde ameliyat olacak.

Haberde başarılı sol bekin dizinde oynamasına engel olmayan ancak ameliyat gerektiren bir problem olduğu belirtildi.

Jakobs, Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. (AA)Jakobs, Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. (AA)
BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

Jakobs'un bu hafta içinde geçireceği operasyon sonrası birkaç haftalık tedavi süreci olacağı aktarıldı.

Galatasaray ile toplam 6 maça çıkıp 523 dakika sahada kalan Ismail Jakobs 1 asistlik skor katkısı verdi.

Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. (AA)Jakobs için Senegal Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. (AA)
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray kulüp doktorundan Jakobs'un sakatlığına dair bilgi aldıklarını ve oyuncunun MR taramasının da bilgileri desteklediğini bildirdi.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bu bilginin ardından federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu ancak İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Böylece Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" denildi.

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