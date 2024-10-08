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ÖZEL | Fenerbahçe'ye 10 numara genç! Devre arası teklif var

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Devre arasında eksiklerini tamamlamak isteyen Kanarya, Almanya'nın Türk asıllı genç yıldızlarından birine kancayı taktı. İşte o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:48 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 09:48
ÖZEL | Fenerbahçe’ye 10 numara genç! Devre arası teklif var

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Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara başladı.

Genç yeteneklerin peşinde olan sarı lacivertliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Kömür için harekete geçti.

Fenerbahçe, Mert Kömür için devre arasında harekete geçecek. (AUGSBURG)Fenerbahçe, Mert Kömür için devre arasında harekete geçecek. (AUGSBURG)
TEKLİF YAPILACAK

Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oynayan genç yetenek için devre arasında Alman ekibine teklif yapması bekleniyor.

Mert Kömür, Bundesliga'da 4 maça çıktı. (AUGSBURG)Mert Kömür, Bundesliga'da 4 maça çıktı. (AUGSBURG)
4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bundesliga ekibiyle 4 maça çıkan Mert, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro alan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Mert Kömür, 20 kez genç milli oldu. (REUTERS)Mert Kömür, 20 kez genç milli oldu. (REUTERS)

20 KEZ MİLLİ OLDU

Mert Kömür, Almanya alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı giydi. 2 kez Almanya U20 takımında oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

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