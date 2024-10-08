Mert Kömür, 20 kez genç milli oldu. (REUTERS)



20 KEZ MİLLİ OLDU

Mert Kömür, Almanya alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı giydi. 2 kez Almanya U20 takımında oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.