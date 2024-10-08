Benfica’ya bir Türk daha! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho önderliğinde devre arasında takıma takviye olarak gelecek isimler büyük merak konusu haline geldi.
BENFICA'NIN GÖZDESİ
Portekiz basınından Correiro da Manha'dan derlediği habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.
Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.