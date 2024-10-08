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Benfica'ya bir Türk daha! Fenerbahçeli yıldıza kanca

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da Türk fırtınası esiyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu performansıyla takımı sırtlarken, Portekiz ekibi sarı lacivertlilerin de bir yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:22 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:22
Benfica’ya bir Türk daha! Fenerbahçeli yıldıza kanca

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho önderliğinde devre arasında takıma takviye olarak gelecek isimler büyük merak konusu haline geldi.
İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. (AA)İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. (AA)
İSMAİL YÜKSEK İÇİN FLAŞ İDDİA

Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek için transferde flaş bir iddia gündeme geldi.

İsmail Yüksek, Galatasaray derbisindeki performansıyla eleştirildi. (AA)İsmail Yüksek, Galatasaray derbisindeki performansıyla eleştirildi. (AA)
BENFICA'NIN GÖZDESİ

Portekiz basınından Correiro da Manha'dan derlediği habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.

Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.

İsmail Yüksek'in piyasa değeri 14 milyon euro. (AA)İsmail Yüksek'in piyasa değeri 14 milyon euro. (AA)
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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