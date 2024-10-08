Benfica’ya bir Türk daha! Fenerbahçeli yıldıza kanca

İsmail Yüksek'in piyasa değeri 14 milyon euro. (AA)

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.