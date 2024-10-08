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Galatasaray'da Icardi'nin sözleşmesinde ilginç madde! 8 kez yapabilir

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Alanyaspor maçındaki performansı ve tavırları tartışılan Mauro Icardi'nin sözleşmesinde ilginç bir madde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:28
Galatasaray’da Icardi’nin sözleşmesinde ilginç madde! 8 kez yapabilir

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Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi. Maç sonrasında taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken 1 isim eksikti.

Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi. Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan Icardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.

Icardi, oyundan çıkmasından memnun kalmadı. (AA)Icardi, oyundan çıkmasından memnun kalmadı. (AA)
EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro Icardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi.

Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Mauro Icardi, maç sonu galibiyet kutlamalarına katılmadı. (AA)Mauro Icardi, maç sonu galibiyet kutlamalarına katılmadı. (AA)
HER YIL 8 KEZ ÖZEL UÇAĞI HAZIR

Sabah'ın haberine göre; bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.

Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkanı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.

Icardi Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanıyor. (AA)Icardi Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanıyor. (AA)
10 MİLYON EURO ALIYOR

Garanti ücreti 6 milyon Euro olan yıldız oyuncuya sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor.

Galatasaray'da net 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar yer alıyor.

Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun burada ailesi ile birlikte tatil yaptıktan sonra direkt İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

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