Galatasaray’da Icardi’nin sözleşmesinde ilginç madde! 8 kez yapabilir

Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi. Maç sonrasında taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken 1 isim eksikti.
Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi. Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan Icardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.
Icardi, oyundan çıkmasından memnun kalmadı. (AA)
EN KÖTÜ BAŞLANGICI
Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro Icardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi.
Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Mauro Icardi, maç sonu galibiyet kutlamalarına katılmadı. (AA)
HER YIL 8 KEZ ÖZEL UÇAĞI HAZIR
Sabah'ın haberine göre; bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.
Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkanı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.