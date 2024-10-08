Galatasaray’da Icardi’nin sözleşmesinde ilginç madde! 8 kez yapabilir

Icardi Galatasaray'dan 10 milyon euro kazanıyor. (AA)

10 MİLYON EURO ALIYOR



Garanti ücreti 6 milyon Euro olan yıldız oyuncuya sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon Euro daha ödeniyor.



Galatasaray'da net 10 milyon Euro kazanan Icardi'nin sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar yer alıyor.



Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun burada ailesi ile birlikte tatil yaptıktan sonra direkt İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.