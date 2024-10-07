ÖZEL | Mourinho’dan sürpriz hamle! Aynısını Jorge Jesus da yapmıştı

Filip Kostic, ilk 11'e monte edilecek. (AA)

Kanatlarda Osayi ve Kostic'e şans vermesi beklenen Mourinho orta alanda ise Fred ve Amrabat'a şans verecek.

Bu dörtlünün önlerinde Szymanski ve Tadic'i düşünen kurt hocanın forvette ise Nesyri'ye görev vermesi bekleniyor.