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ÖZEL | Mourinho'dan sürpriz hamle! Aynısını Jorge Jesus da yapmıştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de milli arada hazırlıklar devam ediyor. Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen sarı lacivertliler, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile karşılaştı. Teknik direktör Jose Mourinho, 20 günlük hazırlık döneminde yeni sisteme geçişin çalışmalarını yapacak. İşte Portekizli teknik adamın kafasındaki yeni 11...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:14 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:14
ÖZEL | Mourinho’dan sürpriz hamle! Aynısını Jorge Jesus da yapmıştı

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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyun formasyonunda değişikliğe gideceği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın kadroda daha önce üçlü savunmayı oynayan fazla isim olmasından dolayı bu sisteme geçeceği öğrenildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. (AA)Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. (AA)
SAMSUN MAÇINA YENİ PLAN

Mourinho'nun milli aranın başlamasıyla birlikte idmanlarda bu sistemi deneyeceği ve ligin 9. haftasında oynanacak Samsun maçına da 3-4-2-1 dizilişiyle çıkmayı planladığı belirlendi.

Yeni sistemde forvette En Nesyri olacak. (AA)Yeni sistemde forvette En Nesyri olacak. (AA)
FORVETTE NESYRI OLACAK

Mourinho'nun kalede Livakovic'i, defansta ise Udinese'de çok sayıda maçta bu sistemde oynayan Becao, Çağlar ve Oosterwolde'yi tercih edeceği öğrenildi.

Filip Kostic, ilk 11'e monte edilecek. (AA)Filip Kostic, ilk 11'e monte edilecek. (AA)
Kanatlarda Osayi ve Kostic'e şans vermesi beklenen Mourinho orta alanda ise Fred ve Amrabat'a şans verecek.

Bu dörtlünün önlerinde Szymanski ve Tadic'i düşünen kurt hocanın forvette ise Nesyri'ye görev vermesi bekleniyor.

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