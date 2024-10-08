Uğurcan Çakır iddialı! Milli kaleci rekabet mesajı verdi

Uğurcan Çakır kaledeki rekabet için kimin oynadığının önemli olmadığını söyledi. [AA]
"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"
Milli takımda forma giymenin öneminden ve rekabetten bahseden Çakır; "Buraya gelen her oyuncu hak ederek geliyor. Kaleci mevkisinde de iyi kalecilerimiz var. Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok.
Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır'ın haricinde milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Berke Özer bulunuyor. [AA]
"TAKIM OLARAK İYİ BAŞLAYAMADIK"
Her fırsatta hem Trabzonspor'a hem de milli takıma katkı vermek ve faydalı olmak istediğini aktaran deneyimli eldiven; "Bu sezon takım olarak iyi başlayamadık ama kendimin iyi başladığını düşünüyorum.
Her zaman en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Çok çalışarak, hem burada hem takımımda iyi olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
Uğurcan Çakır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi. [AA]
"MAÇLARIN YOĞUNLUĞU ARTIYOR"
Dünyada birçok futbolcunun şikayet ettiği yoğun fikstür ile ilgili de konuşan Uğurcan Çakır; "Biz Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 45 gün geçirdik. Trabzonspor olarak 8-9 gün sonra Avrupa'da play-off maçımız vardı.
Maçların yoğunluğu her sezon daha fazla artıyor. UEFA olmadığında milli takım araları oluyor. Gerçekten yoğun bir fikstür var. Ancak dünyanın her yerinde böyle. Buna adapte olmaya çalışıyoruz."
Milli kaleci, bu sezon özelinde iyi kaleci performansları gördüğünü aktararak, "Muhammed Şengezer, Berke Özer, Altay Bayındır ve Okan Kocuk iyi bir performans sergiliyor. Kayserispor'da Bilal de iyi bir performans sergiliyor" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.