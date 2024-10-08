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Uğurcan Çakır iddialı! Milli kaleci rekabet mesajı verdi

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın önemli kalecilerinden Uğurcan Çakır, Karadağ ve İzlanda karşılaşmaları öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, kadrolarında çok önemli isimler bulunduğunu ifade ederek kimin oynadığının önemi olmadığını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 18:38
Uğurcan Çakır iddialı! Milli kaleci rekabet mesajı verdi

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Ulluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak milli takımımız, toplanan kadrosu ile birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

Kampta açıklamalarda bulunan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, iddialı olduklarını ve milli takımda forma giymekten gurur duyduğunu belirtti.

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'da iyi bir performans gösteriyor [İHA]Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'da iyi bir performans gösteriyor [İHA]

A Milli Futbol Takımımmız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile Samsun'da, 14 Ekim Pazartesi ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Zorlu karşılaşamlar öncesinde kameraların karşısına geçen Uğurcan Çakır, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın Mert Günok'un yokluğunda kaleye geçmesi bekleniyor. [İHA]Uğurcan Çakır'ın Mert Günok'un yokluğunda kaleye geçmesi bekleniyor. [İHA]

"SAMİMİ BİR ORTAM VAR"

Milli takımda samimi bir ortam olduğunu ifade eden ve sakatlık geçiren Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerini ileten Uğurcan Çakır; "Burada olmak her zaman güzel. Güzel bir ortam var. Samimi bir ortam var. Buranın tadını çıkartmaya çalışıyoruz.

Hocamızın antrenmanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Mert ağabey küçük bir sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Berke aramıza katıldı. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uğurcan Çakır kaledeki rekabet için kimin oynadığının önemli olmadığını söyledi. [AA]Uğurcan Çakır kaledeki rekabet için kimin oynadığının önemli olmadığını söyledi. [AA]

"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

Milli takımda forma giymenin öneminden ve rekabetten bahseden Çakır; "Buraya gelen her oyuncu hak ederek geliyor. Kaleci mevkisinde de iyi kalecilerimiz var. Milli takımda kimin oynadığının çok bir önemi yok.

Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın haricinde milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Berke Özer bulunuyor. [AA]Uğurcan Çakır'ın haricinde milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Berke Özer bulunuyor. [AA]

"TAKIM OLARAK İYİ BAŞLAYAMADIK"

Her fırsatta hem Trabzonspor'a hem de milli takıma katkı vermek ve faydalı olmak istediğini aktaran deneyimli eldiven; "Bu sezon takım olarak iyi başlayamadık ama kendimin iyi başladığını düşünüyorum.

Her zaman en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Çok çalışarak, hem burada hem takımımda iyi olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi. [AA]Uğurcan Çakır Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi. [AA]

"MAÇLARIN YOĞUNLUĞU ARTIYOR"

Dünyada birçok futbolcunun şikayet ettiği yoğun fikstür ile ilgili de konuşan Uğurcan Çakır; "Biz Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 45 gün geçirdik. Trabzonspor olarak 8-9 gün sonra Avrupa'da play-off maçımız vardı.

Maçların yoğunluğu her sezon daha fazla artıyor. UEFA olmadığında milli takım araları oluyor. Gerçekten yoğun bir fikstür var. Ancak dünyanın her yerinde böyle. Buna adapte olmaya çalışıyoruz."

Milli kaleci, bu sezon özelinde iyi kaleci performansları gördüğünü aktararak, "Muhammed Şengezer, Berke Özer, Altay Bayındır ve Okan Kocuk iyi bir performans sergiliyor. Kayserispor'da Bilal de iyi bir performans sergiliyor" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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