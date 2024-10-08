Uğurcan Çakır iddialı! Milli kaleci rekabet mesajı verdi

Ulluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak milli takımımız, toplanan kadrosu ile birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımımmız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile Samsun'da, 14 Ekim Pazartesi ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Uğurcan Çakır'ın Mert Günok'un yokluğunda kaleye geçmesi bekleniyor. [İHA]



"SAMİMİ BİR ORTAM VAR"

Milli takımda samimi bir ortam olduğunu ifade eden ve sakatlık geçiren Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerini ileten Uğurcan Çakır; "Burada olmak her zaman güzel. Güzel bir ortam var. Samimi bir ortam var. Buranın tadını çıkartmaya çalışıyoruz.

Hocamızın antrenmanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Mert ağabey küçük bir sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Berke aramıza katıldı. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.