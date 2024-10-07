Dries Mertens, maçı skor katkısı yapamadan tamamladı. (AA)

Deniz Çoban: Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu kullanılan güç çok hafif, göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kart ile cezalandırılır. Net bir kırmızı kart. Ortada top olsaydı ve top için mücadele ederken bu dirsek, bu şekilde gelseydi sarı kart yeterli derdim.