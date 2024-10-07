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Mertens'in pozisyonu kırmızı kart mı? Hakem hocaları değerlendirdi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 10. dakikasında Mertens'in Augusto'ya yaptığı müdahale çok tartışıldı. Hakem yorumcuları pozisyonu değerlendirirken net ifadeler kullandılar. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:39 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 10:39
Mertens’in pozisyonu kırmızı kart mı? Hakem hocaları değerlendirdi

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Galatasaray - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşta değerlendirildi. Trio ekibi, Dries Mertens'in pozisyonu için net ifadeler kullandı.

10. dakikada Dries Mertens'in Augusto'ya yaptığı müdahaleye kırmızı kart gerekir mi?

Mertens'in Augusto'ya yaptığı o hareket. (BEİN SPORTS)Mertens'in Augusto'ya yaptığı o hareket. (BEİN SPORTS)
Bahattin Duran: Ben, kararımı söyleyeyim. Benim için Mertens'in yaptığı hareket, şiddetli bir hareket. Bunun karşılığı faulle birlikte kırmızı kart. Burada çok net bir kanıt olduğunu da düşünüyorum. Burada VAR müdahalesi de olmalıydı bence.

Hakem Mehmet Türkmen, kırmızı kart vermediği için eleştirildi. (AA)Hakem Mehmet Türkmen, kırmızı kart vermediği için eleştirildi. (AA)
Bülent Yıldırım: Topsuz alanda gerçekleşmiş bir şiddetli hareket. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı. Hakem hiç görmedi. Video hakemin de bu kırmızı kart için müdahale etmesi gerekirdi. Benim düşüncem bu şekilde.

Dries Mertens, maçı skor katkısı yapamadan tamamladı. (AA)Dries Mertens, maçı skor katkısı yapamadan tamamladı. (AA)
Deniz Çoban: Mertens'in yaptığı hareketin şiddetli hareket olduğu net. Rakip oyuncunun veya diğer herhangi bir kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu kullanılan güç çok hafif, göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur ve kırmızı kart ile cezalandırılır. Net bir kırmızı kart. Ortada top olsaydı ve top için mücadele ederken bu dirsek, bu şekilde gelseydi sarı kart yeterli derdim.

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