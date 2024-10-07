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Fenerbahçe'de 2 yeni transfere veda!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözünü devre arası transfer dönemine çeviren sarı lacivertliler, bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda iki yeni transfer de gözden çıkarıldı. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:22 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:22
Fenerbahçe’de 2 yeni transfere veda!

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Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek istiyor.

Yönetim yapılacak transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 ayrılık yolda.

Serdar Aziz kadro dışı bırakıldı. (AA)Serdar Aziz kadro dışı bırakıldı. (AA)

SERDAR AZİZ'E 'KULÜP BUL' ÇAĞRISI

Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı.

Fotomaç'ın haberine göre yönetim, 18 milyon TL'nin uzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, 'Devre arasına kadar takım bulun' mesajını iletti.

Oğuz Aydın için Galatasaray da uzun süre devredeydi. (AA)Oğuz Aydın için Galatasaray da uzun süre devredeydi. (AA)

LEVENT MERCAN VE OĞUZ AYDIN KİRALANACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen iki yeni transfer Levent Mercan ile Oğuz Aydın, devre arasında kiralık olarak takımdan gönderilecek.

Yönetimin, Super Lig'den bazı ekiplerin radarında olan iki oyuncu icin gelecek olan teklifleri kabul edeceği belirtildi.

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