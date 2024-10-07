Fenerbahçe’de 2 yeni transfere veda!

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek istiyor. Yönetim yapılacak transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de 3 ayrılık yolda.

Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz , yaz transfer döneminde takım bulamadı. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, 18 milyon TL'nin uzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, ' Devre arasına kadar takım bulun' mesajını iletti.

Oğuz Aydın için Galatasaray da uzun süre devredeydi. (AA)



LEVENT MERCAN VE OĞUZ AYDIN KİRALANACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen iki yeni transfer Levent Mercan ile Oğuz Aydın, devre arasında kiralık olarak takımdan gönderilecek.



Yönetimin, Super Lig'den bazı ekiplerin radarında olan iki oyuncu icin gelecek olan teklifleri kabul edeceği belirtildi.