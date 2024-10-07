Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Zarar veriyorsunuz"

Hakem Mehmet Türkmen, Mertens'e kırmızı göstermediği gerekçesiyle eleştirildi. (AA)

ZARAR VERİYORSUNUZ - MUSTAFA ÇULCU Galatasaray golü bulana kadar Alanya kalesini ablukaya aldı. Yunus hafta arası Rigas'da attığı golün aynısını burada da attı. Orada asisti Davinson dan burada Sara dan geldi. Alanyaspor'un ilk etkili atağı 35'te geldi. O ana kadar istatistiklerinin karşısı hep sıfırdı. Oyunda Galatasaray üstünlüğü devam etti ama bir türlü maçın fişini çekemedi. 65'ten sonra tempo düştü. Barış ve Yunus'ta top kayıpları başladı. Seyirci yeni bir travma yaşarmıyız endişesi içindeydi. Hakem Mehmet Türkmen 6'da Balkovic'e gösterdiği sarı kartta haklıydı. Tam hakemlik karakterini ortaya koydu diyecektim ki... 10'da Mertens topsuz alanda Augusto'nun suratına öyle bir dirsek attı ki şiddetli hareketten kırmızı kart nasıl olur diye sorarsak işte bu diyeceğimiz bir pozisyon ama hakem faul dahi vermiyor!



Hakemliğin bittiği nokta. Bu dakikadan sonra hakem olarak koşsan, sahada basmadık yer bırakmasan, fauller çalsan, sarı kartlar çıkarsan sana kim inanır, kim saygı duyar? Mertens'e kırmızıyı gösterememişsin, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu uyumuş, oralı bile olmamış! Biz daha neyi konuşacağız? 72'de Balkovec'i kaçıran, arkada kalan Abdülkerim'in hareketi bariz gol şansı. Bunu sahada hakem verecek ama VAR'a yaslanıyor. Eğer Balkovec kendini attı diyorsan bas sarıyı, zaten sarısı var, ikinci sarıdan at. Çekmelerin tutmaların şiddetine sahada hakem karar veriyor ama tabii sahada hakem varsa... Uzatmalarda faulü vermiyorsun sonra Muslera'ya sarı gösteriyorsun. Oyunu bozan hakem olarak sensin... Hakemliği yönetenler; jet hızıyla talimatları kişiye özel değiştirip, FIFA hakemi yapıyorsunuz ya, farkında mısınız bilmem ama jet hızıyla ülke hakemliğini bitiriyorsunuz. Deneyim kazanmadan, majör hatalarına rağmen bu genç hakemi böyle yüksek kalite maçlara vererek ülke futboluna ve kendisine büyük zarar veriyorsunuz.

Mauro Icardi etkisiz bir performans gösterdi. (AA)

TEKNİK EKİBİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ - BÜLENT TİMURLENK Rams Park'a maça giden taraftarların kafasındaki sorular şuydu: Fenerbahçe ve PAOK maçlarını üçer gol atıp kazanan bu takım nasıl olur da sonraki iki maçın ikinci yarılarında ayakta kalamaz ve teknik direktörü kenardan buna seyirci kalır. Kasımpaşa maçında altı kişi rotasyon yapmak manalı değildi. Çünkü perşembe akşamı deplasmanda, pazar akşamı Alanya ile oynayacaktınız. Okan Buruk'un mental problemleri takımın kondisyon probleminden çok daha büyük. Bu sezon her basın toplantısında 'nerede geride kalan iki yıldaki Okan Buruk' dedirtiyor. Taraftarla arasındaki bağı sanki inceldiği yerden kopsun dercesine empati yoksunu açıklamalarla tribündeki ve ekran başındaki milyonları üzüntüye ve endişeye sevk ediyor. Mertens, Kaan, Barış ve İcardi dün soluklanıp kulübede başlamıyorsa bu da Okan Buruk'un üzerindeki baskının tezahürüdür. Tek amacı ideal on biri ile Alanya'yı geçip kara bulutları dağıtıp milli araya girmekti. Garip ama izleyenler için ilk yarı sonucundan çok Galatasaray'ın ikinci devre nasıl bir oyun oynayacağı merak konusuydu. İkinci yarı da yine düştü Galatasaray. Yunus'un iyi futbolu ve golüne Sara, Davinson ve Jakobs eşlik ettiler. Milli arada Okan Buruk teknik kadrosunu gözden geçirmeli. Futbolla ilgilenen yöneticilerden destek alamadığı ortada. Çünkü fikstürün devamında bu kafa karışıklığı bu yorgun bedenlerle yol yokuş olur. Son çeyrekte takımı ayakta tutan ve travmatik iki sonuca rağmen desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarı sahanın en iyisiydi.

Galatasaray'da Yunus Akgün, gol atmaya devam ediyor. (AA)

MERTENS'E KIRMIZI GÖSTEREMEDİ - AHMET ÇAKAR Galatasaray birkaç haftadır öne geçtiği maçları kazanamıyordu. Bu çok rahatsız edici, kafalarda soru işareti getirici bir tabloydu. Dün akşam bu gerçekleşmedi. Aslında baktığımız vakit ilk yarıda Galatasaray iyi oynadı. Yunus art arda iyi maçlar çıkartıyor. İlk yarıda da kendisine atılan mükemmel pası iyi değerlendirip kalecinin üzerinden aşırtarak takımını öne geçirdi. Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. İkinci devre büyük oranda oyundan kopuyorlar. Her ne kadar Alanya'nın gücü fazla olmasa da Galatasaray'ın üzerine fazla gelemeseler de özellikle ikinci 45 dakikalar taraftar için can sıkıcı. Dün gece uzatma dakikalarında Alanyalı oyuncu kendisine çıkartılan topa iyi vursa kalenin üzerinden atmasa farklı olabilirdi. Galatasaray özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra temposu ve alan daraltmasında problemler yaşıyor. Sanki derbi galibiyetiyle çok şey başarıldı ve oyuncular ruhen tatile çıktı. Sonuçta; Galatasaray için rahatlama maçıydı ama 90+5'te Jelert'i oyuna almak 10 milyon Euro'nun boşa atıldığının göstergesidir. Gelelim hakeme; Mehmet Türkmen ilk yarıda Mertens'i mutlak atmalıydı. Rakibin yüzüne bilerek, isteyerek dirseği vurdu. Hadi Türkmen görmedi, VAR'da oturan hakem ne yapar? Neden uyarmaz? Böyle bir hata tüm doğruları, ortadan kaldırıveriyor.