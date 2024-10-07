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Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Zarar veriyorsunuz"

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı ve milli araya lider girdi. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken Okan Buruk'a tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca maçın hakemi de eleştirildi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:43
Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi! Zarar veriyorsunuz

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İYİ DEĞİL İSTEKLİ - LEVENT TÜZEMEN

RIGAS maçının kadrosunu Okan Buruk, "Size güveniyorum, Alanya maçını çıkın oynayın, kazanın ve taraftarınıza kendinizi affettirin" anlayışı ile sahaya sürdü. Kadroda tek fark Muslera'nın geri dönüşüydü. 60 dakika boyunca G.Saray çok iyi oynamamasına rağmen istekli ve coşkuluydu. Oyunun kontrolü G.Saray'daydı. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul ciddi pozisyonları kurtardı. Yunus'un kabına sığamaması, istekli hali, G.Saray'ın hücumda etkili olmasını sağladı. Sara'nın enfes pasında Yunus'un topu kontrol etmesi ve yaptığı aşırtma ile golü atması alkışlanacak güzellikteydi. Eğer Barış, Mertens, Sara final paslarında topun şiddetini ayarlayabilselerdi G.Saray skor zenginliği yaşayabilirdi.

BARIŞ'TA DÜŞÜŞ VAR

Özellikle Barış Alper'de çok ciddi düşüş var. Barış'ın ayakları ile beyni aynı frekansta buluşmuyor. Özellikle girdiği pozisyonlarda ille golü ben atayım saplantısında çıkamayıp pas vermeyi düşünmemesi İcardi ve Mertens'in gol atmalarını engelledi.
Barış'ın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Türkiye'deki maçları izleyen Montella'nın Barış'ın düşüşte olduğunu görmesine rağmen milli takıma çağırması bence hata. G.Saraylı oyuncularda 60. dakikadan sonra ciddi bir yorgunluk gözlemledim. Bu durum, G.Saraylı oyuncularda gol yeme korkusu ile panik ve telaş yaratırken Alanya cesaretlenip daha fazla atak yaptı. Tabela üzerinden bakarsak G.Saray, önemli üç puan aldı. Milli maç arasının hem Okan Buruk hem de G.Saraylı oyunculara toparlanmaları ve yeniden ritim yakalama adına bir şans olacaktır.

Fatih Tekke ile Okan Buruk maç öncesi birbirlerine başarı diledi. (AA)Fatih Tekke ile Okan Buruk maç öncesi birbirlerine başarı diledi. (AA)
ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI - EVREN TURHAN

Galatasaray'ın Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi maçının ardından bu sınavını kazanması gerekiyordu.
Milli maç arası öncesi Sarı-Kırmızılı takımın taraftarına güven vermesi lazımdı. Mücadelede oyun üstünlüğü Galatasaray'daydı ama çok yüksek tempolu oynamadı Okan Buruk'un öğrencileri. Muslera Avrupa maçından sonra takımdaki yerine geri döndü. Oyun içinde yine yüksek bir performans ortaya koyan isim Yunus Akgün idi. Genç futbolcu performansı ile son haftalarda göz dolduruyor.
Kendi yeteneklerini çok iyi kullandı. Sara'nın attığı nefis pasta golünü attı. Icardi yalnız kalıyor. Bu maçta da hareketsizdi yine. Mertens'in karşılaşmada yorgunluğu göze çarptı. Okan Hoca da zaten bunun farkına varıp onu oyundan aldı.
Torreira- Sara ikilisi orta sahada çok koştular.
Sanchez de maçın önemli isimlerinden biriydi. Alanyaspor ilk yarı da etkili gelemedi. İkinci yarıda pozisyonları vardı. Galatasaray daha çok pozisyona giren takımdı. Bu maçın önemi oyundan çok Galatasaray'ın 3 puanı kazanmasıydı. Okan Hoca ve takımı bu maçla metal olarak çok rahatladı.

Galatasaray, milli araya lider girdi. (AA)Galatasaray, milli araya lider girdi. (AA)
GALATASARAY ANAHTARI KAPININ ÜZERİNDE BIRAKMADI! - ZEKİ UZUNDURUKAN

Galatasaray için yine çok zor bir maç oldu. Özellikle son bölüm adeta korku filmi gibiydi. 22 günde 7. maçına çıkan, son iki maçında skoru koruyamayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında karşılaşmaya muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Ön alan baskısı ile rakibi çözemeyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor kalesini adeta şut yağmuruna tuttular. Bu etkili şutlarda Ertuğrul Taşkıran kalesinde devleşti. İlk yarıda 5 net kurtarış yaparak takımını ayakta tutmaya çalıştı.
Son haftalarda attığı gollerle yıldızlaşan ve Galatasaray'a hayat veren Yunus Akgün, dün de jeneriklik bir gol attı ve 3 puanı getirdi. Maç boyunca çok çalıştı, rakip savunmaya çok zor anlar yaşattı. Galatasaray'da bu sezon Yunus Akgün'ü çok fazla konuşacağız belli ki... Alanyaspor maçın ilk yarısında ne hücum yapabildi ne de savunma! Oysa karşısında yorgun ve moralsiz bir Galatasaray vardı. H H H
Galatasaray adına maçın en iyilerinden biri de İsmail Jakobs'tu. Müthiş bir sol bek performansı ortaya koydu. Rakip oyunculara adeta nefes aldırmadı. Gabriel Sara çok çalıştı, orta alanı Torreira ile ayakta tuttu. Mertens yorgun savaşçı gibiydi. Maçın son bölümünde oyundan çıkan İcardi, sahada kaldığı süre içinde arı gibi çalıştı ama herkes İcardi'den gol beklediği için Arjantinli yıldızı eleştiriyor. Bence İcardi çok şey yapıyor takımı adına sahada.

Skorun 1-0 devam etmesi, RAMS Park'taki taraftarları ve kenardaki Okan Buruk'u tedirgin etti. 'Son iki maçtaki kötü senaryo, acaba tekrarlanır mı?' soruları geldi Galatasaraylılar'ın akıllarına. Bu nedenle Okan hoca, oyunun son anlarında skoru korumak için dinç oyuncuları maça dahil etti. Ama Alanyaspor ikinci yarıda Galatasaray'ın üzerine çok geldi. Özellikle son anlarda beraberlik golüne de çok yaklaştılar.

Bu dakikalarda Davinson Sanchez kritik müdahaleleri ile galibiyetin mimarlarından biri oldu. Mertens'in yerine oyuna giren Roland Sallai hızı ve hücuma katkısı ile dikkat çekti. Ertuğrul Taşkıran maçı 7 net kurtarış yaparak tamamladı. Bu galibiyet Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Kara bulutlar dağıldı, stres sona erdi. Oyun belki çok iyi değildi ama lider Galatasaray, milli maç arasına moralli girmiş oldu.

Hakem Mehmet Türkmen, Mertens'e kırmızı göstermediği gerekçesiyle eleştirildi. (AA)Hakem Mehmet Türkmen, Mertens'e kırmızı göstermediği gerekçesiyle eleştirildi. (AA)
ZARAR VERİYORSUNUZ - MUSTAFA ÇULCU

Galatasaray golü bulana kadar Alanya kalesini ablukaya aldı. Yunus hafta arası Rigas'da attığı golün aynısını burada da attı. Orada asisti Davinson dan burada Sara dan geldi. Alanyaspor'un ilk etkili atağı 35'te geldi. O ana kadar istatistiklerinin karşısı hep sıfırdı. Oyunda Galatasaray üstünlüğü devam etti ama bir türlü maçın fişini çekemedi. 65'ten sonra tempo düştü. Barış ve Yunus'ta top kayıpları başladı. Seyirci yeni bir travma yaşarmıyız endişesi içindeydi. Hakem Mehmet Türkmen 6'da Balkovic'e gösterdiği sarı kartta haklıydı. Tam hakemlik karakterini ortaya koydu diyecektim ki... 10'da Mertens topsuz alanda Augusto'nun suratına öyle bir dirsek attı ki şiddetli hareketten kırmızı kart nasıl olur diye sorarsak işte bu diyeceğimiz bir pozisyon ama hakem faul dahi vermiyor!

Hakemliğin bittiği nokta. Bu dakikadan sonra hakem olarak koşsan, sahada basmadık yer bırakmasan, fauller çalsan, sarı kartlar çıkarsan sana kim inanır, kim saygı duyar? Mertens'e kırmızıyı gösterememişsin, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu uyumuş, oralı bile olmamış! Biz daha neyi konuşacağız? 72'de Balkovec'i kaçıran, arkada kalan Abdülkerim'in hareketi bariz gol şansı. Bunu sahada hakem verecek ama VAR'a yaslanıyor. Eğer Balkovec kendini attı diyorsan bas sarıyı, zaten sarısı var, ikinci sarıdan at. Çekmelerin tutmaların şiddetine sahada hakem karar veriyor ama tabii sahada hakem varsa... Uzatmalarda faulü vermiyorsun sonra Muslera'ya sarı gösteriyorsun. Oyunu bozan hakem olarak sensin... Hakemliği yönetenler; jet hızıyla talimatları kişiye özel değiştirip, FIFA hakemi yapıyorsunuz ya, farkında mısınız bilmem ama jet hızıyla ülke hakemliğini bitiriyorsunuz. Deneyim kazanmadan, majör hatalarına rağmen bu genç hakemi böyle yüksek kalite maçlara vererek ülke futboluna ve kendisine büyük zarar veriyorsunuz.

Mauro Icardi etkisiz bir performans gösterdi. (AA)Mauro Icardi etkisiz bir performans gösterdi. (AA)
TEKNİK EKİBİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ - BÜLENT TİMURLENK

Rams Park'a maça giden taraftarların kafasındaki sorular şuydu: Fenerbahçe ve PAOK maçlarını üçer gol atıp kazanan bu takım nasıl olur da sonraki iki maçın ikinci yarılarında ayakta kalamaz ve teknik direktörü kenardan buna seyirci kalır. Kasımpaşa maçında altı kişi rotasyon yapmak manalı değildi. Çünkü perşembe akşamı deplasmanda, pazar akşamı Alanya ile oynayacaktınız. Okan Buruk'un mental problemleri takımın kondisyon probleminden çok daha büyük. Bu sezon her basın toplantısında 'nerede geride kalan iki yıldaki Okan Buruk' dedirtiyor. Taraftarla arasındaki bağı sanki inceldiği yerden kopsun dercesine empati yoksunu açıklamalarla tribündeki ve ekran başındaki milyonları üzüntüye ve endişeye sevk ediyor. Mertens, Kaan, Barış ve İcardi dün soluklanıp kulübede başlamıyorsa bu da Okan Buruk'un üzerindeki baskının tezahürüdür. Tek amacı ideal on biri ile Alanya'yı geçip kara bulutları dağıtıp milli araya girmekti. Garip ama izleyenler için ilk yarı sonucundan çok Galatasaray'ın ikinci devre nasıl bir oyun oynayacağı merak konusuydu. İkinci yarı da yine düştü Galatasaray. Yunus'un iyi futbolu ve golüne Sara, Davinson ve Jakobs eşlik ettiler. Milli arada Okan Buruk teknik kadrosunu gözden geçirmeli. Futbolla ilgilenen yöneticilerden destek alamadığı ortada. Çünkü fikstürün devamında bu kafa karışıklığı bu yorgun bedenlerle yol yokuş olur. Son çeyrekte takımı ayakta tutan ve travmatik iki sonuca rağmen desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarı sahanın en iyisiydi.

Galatasaray'da Yunus Akgün, gol atmaya devam ediyor. (AA)Galatasaray'da Yunus Akgün, gol atmaya devam ediyor. (AA)
MERTENS'E KIRMIZI GÖSTEREMEDİ - AHMET ÇAKAR

Galatasaray birkaç haftadır öne geçtiği maçları kazanamıyordu. Bu çok rahatsız edici, kafalarda soru işareti getirici bir tabloydu. Dün akşam bu gerçekleşmedi. Aslında baktığımız vakit ilk yarıda Galatasaray iyi oynadı. Yunus art arda iyi maçlar çıkartıyor. İlk yarıda da kendisine atılan mükemmel pası iyi değerlendirip kalecinin üzerinden aşırtarak takımını öne geçirdi. Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. İkinci devre büyük oranda oyundan kopuyorlar. Her ne kadar Alanya'nın gücü fazla olmasa da Galatasaray'ın üzerine fazla gelemeseler de özellikle ikinci 45 dakikalar taraftar için can sıkıcı. Dün gece uzatma dakikalarında Alanyalı oyuncu kendisine çıkartılan topa iyi vursa kalenin üzerinden atmasa farklı olabilirdi. Galatasaray özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra temposu ve alan daraltmasında problemler yaşıyor. Sanki derbi galibiyetiyle çok şey başarıldı ve oyuncular ruhen tatile çıktı. Sonuçta; Galatasaray için rahatlama maçıydı ama 90+5'te Jelert'i oyuna almak 10 milyon Euro'nun boşa atıldığının göstergesidir. Gelelim hakeme; Mehmet Türkmen ilk yarıda Mertens'i mutlak atmalıydı. Rakibin yüzüne bilerek, isteyerek dirseği vurdu. Hadi Türkmen görmedi, VAR'da oturan hakem ne yapar? Neden uyarmaz? Böyle bir hata tüm doğruları, ortadan kaldırıveriyor.

Icardi'yi oyunda tutması nedeniyle Okan Buruk eleştirildi. (AA)Icardi'yi oyunda tutması nedeniyle Okan Buruk eleştirildi. (AA)
DOKUNULMAZ - ÖMER ÜRÜNDÜL

Galatasaraylı futbolcuların Rigas maçını unutturmak için çok hırslı bir mücadele sergileyeceklerini tahmin etmek zor değildi. G.Saray'ın bilhassa kendi sahasında seyircisinin büyük desteği ile özellikle ilk yarılarda yaptığı etkili ön alan baskısına karşın geriden pasla çıkmak tam bir harakiridir. Alanyaspor böyle yapınca Galatasaray adına bol pozisyonlu, rakibine yarım tehdit yaratacak şansı dahi bırakmayan ilk 45 dakika izledik. Goller de kaçırdı, tek golle yetindi. Ama bu gol Sara-Yunus iş birliğiyle gerçekten çok güzeldi. Tabi Alanya defansının önde çizgi halinde çakılı kalması da onlar adına eleştirilmesi gereken bir durumdu. İkinci devre G.Saray yine atak başladı, 60'tan sonra yorgunluk baş gösterdi. O dakikaya kadar ileriye doğru dürüst çıkamayan Alanya tehdit etmeye başladı. Ama Sanchez'in başarılı hamleleri ve beceriksizlikleri yüzünden tek net pozisyonu maçın son saniyesinde bulabilip onu da değerlendiremediler. Galatasaray oyundan düşmesine rağmen son yarım saatte yine gollük pozisyonlar bulan taraftı. Gelelim genel gözlemlerime; dünkü maçta öncelikle 3 puan önemliydi, o alındı. Hücumda lokomotif görevi sahanın en başarılı isimlerinden Yunus'taydı. Mertens ve Barış'taki fiziki düşüş devam ediyor. İcardi ise sahada adeta yoktu. Galatasaray'ın 10 kişi oynamasını, Yunus'un iki kişilik performansı önledi. Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel İcardi'ye tanıdığı sınırsız dokunulmazlıktır.

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