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Fenerbahçe'de dev ikilem! Jose Mourinho oynatmamıştı değere bindi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa'da da üst turlara yükselmeyi isteyen Fenerbahçe, haftayı bay geçirdikten sonra milli aranın ardından yoğun bir fikstürde mücadele edecek. Sarı lacivertlilerde diğer yandan transferde şimdiden hareketli günler yaşanırken kadroda düşünülmeyen bir yıldız adeta değere bindi. Hakkındaki karar da şimdiden Jose Mourinho yönetimin bir bölümünü ikiye böldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:53 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 17:53
Fenerbahçe’de dev ikilem! Jose Mourinho oynatmamıştı değere bindi

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yaz aylarında kadrosunu birçok yıldızla donatmıştı. Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri başta olmak üzere çok sayıda önemli futbolcuya imza attırmıştı.

Kanarya'da Jose Mourinho'nun gelişi ile yeni kadro yapılanması üzerine bazı oyuncularla yollar ayrılmıştı. Takımda kalan futbolcular için de zaman zaman farklı düşünceler ortaya atılmıştı.

Samet Akaydin Ronaldo'ya karşı mücadele verirken. [AA]Samet Akaydin Ronaldo'ya karşı mücadele verirken. [AA]

OYNAMASI BEKLENİYOR

O isimlerden biri Samet Akaydin. Adana Demirspor'dan alındıktan sonra performansıyla tartışılan ancak Vincenzo Montella'nın milli takımdaki vazgeçilmezi olan yıldız stoper, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almamıştı.

Uluslar Ligi maçları için yeniden davet alan deneyimli stoper için Fenerbahçe yönetimi de durumun ele alınmasını ve Samet'in kadroda yer bulmasını temenni ediyor.

Samet Akaydin bu sezon hiç forma giymedi. [AA]Samet Akaydin bu sezon hiç forma giymedi. [AA]

AMACI KENDİNİ İSPAT ETMEK

Sarı-Lacivertli savunma yaşanan sakatlıkların krize dönme aşamasında akla gelmesi beklenen tecrübeli savunmacı, yine milli takımda kendini ispat etmek ve Fenerbahçe'ye bu hava ile dönmek istiyor.

Samet Akaydin düzenli olarak milli takıma çağırılıyor. [Fenerbahçe resmi internet sitesi]Samet Akaydin düzenli olarak milli takıma çağırılıyor. [Fenerbahçe resmi internet sitesi]

BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ

Jose Mourinho'nun kadrosunda yer vermediği Samet Akaydın bu sezon hiç süre almadı.

Hem lig hem de Avrupa'da oynamadı.

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