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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yaz aylarında kadrosunu birçok yıldızla donatmıştı. Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri başta olmak üzere çok sayıda önemli futbolcuya imza attırmıştı. Kanarya'da Jose Mourinho'nun gelişi ile yeni kadro yapılanması üzerine bazı oyuncularla yollar ayrılmıştı. Takımda kalan futbolcular için de zaman zaman farklı düşünceler ortaya atılmıştı.

Samet Akaydin Ronaldo'ya karşı mücadele verirken. [AA] OYNAMASI BEKLENİYOR O isimlerden biri Samet Akaydin. Adana Demirspor'dan alındıktan sonra performansıyla tartışılan ancak Vincenzo Montella'nın milli takımdaki vazgeçilmezi olan yıldız stoper, Jose Mourinho'nun planları arasında yer almamıştı. Uluslar Ligi maçları için yeniden davet alan deneyimli stoper için Fenerbahçe yönetimi de durumun ele alınmasını ve Samet'in kadroda yer bulmasını temenni ediyor.