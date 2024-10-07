Elden kaçıyor! Fenerbahçe’de Osayi Samuel gelişmesi

Osayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (AA)

Sabah'ın haberine göre Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.