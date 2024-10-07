Elden kaçıyor! Fenerbahçe’de Osayi Samuel gelişmesi

Fenerbahçe
ile sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.
Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bırakmak istemezken Avrupa'dan 2 kulüp, Nijeryalı sağ bek için devreye girdi.
Osayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (AA)
2 TALİP BİRDEN!
Sabah'ın haberine göre Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.
Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.
Osayi, sağ bek pozisyonunda görev alıyor. (AA)
2.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Yine haberde Osayi-Samuel'in an itibarıyla yıllık 1.8 milyon euro aldığı ve yeni sözleşmesinde 2.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Nijeryalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme talep ettiğinin altı çizildi.
Fenerbahçe
'nin ise Osayi-Samuel'e 2 milyon eurodan fazla ödemek istemediği aktarıldı.