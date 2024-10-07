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Elden kaçıyor! Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Osayi Samuel ile yeni sözleşme imzalamak isteyen yönetim, henüz mutlu sona ulaşamadı. Öte yandan Nijeryalı yıldız için İngiltere'den ve Fransa'dan iki takımın da devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 16:47
Elden kaçıyor! Fenerbahçe’de Osayi Samuel gelişmesi

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Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i bırakmak istemezken Avrupa'dan 2 kulüp, Nijeryalı sağ bek için devreye girdi.
Osayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (AA)Osayi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (AA)
2 TALİP BİRDEN!

Sabah'ın haberine göre Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.

Haberde iki kulübün de Osayi-Samuel'i ocak ayında ikna ederek, sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istedikleri vurgulandı.
Osayi, sağ bek pozisyonunda görev alıyor. (AA)Osayi, sağ bek pozisyonunda görev alıyor. (AA)
2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Yine haberde Osayi-Samuel'in an itibarıyla yıllık 1.8 milyon euro aldığı ve yeni sözleşmesinde 2.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Nijeryalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme talep ettiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'nin ise Osayi-Samuel'e 2 milyon eurodan fazla ödemek istemediği aktarıldı.

Mourinho da Osayi'nin takımda kalmasını istedi. (AA)Mourinho da Osayi'nin takımda kalmasını istedi. (AA)
6 MAÇA ÇIKTI

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki son 5 maçı kaçıran Osayi-Samuel, bu sezon 6 maçta görev aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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