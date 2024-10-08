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Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş'ten TAKVİM'e özel açıklamalar!

Tarihi bir başarı yakalayıp yarı final oynadık. Üstüne madalya alabilirdik. Herkes gibi biz de çok üzüldük . Ben başarısızlık olarak görmüyorum. O madalya Türkiye’ye gelecek. Bu 2028 Amerika olabilir.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 07:05
Milli Takım ve Vakıfbank’ın yıldızı Zehra Güneş’ten TAKVİM’e özel açıklamalar!

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Vakıfbank'ta Gözde Kırdar ve Melis Gürkaynak'ın ardından kaptanlık bayrağını devralan Zehra Güneş, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı ve "Vakıfbank'ın kaptanı olduğum için onurluyum" dedi.

5 Avrupa kupası kazanan milli yıldız kaptan olarak da ayrıca zaferler istediğini şu sözlerle dile getirdi:

Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)

"İnşallah yeni tarihler yazabiliriz. Neden olmasın? Hiçbir bir şey belli olmuyor. Gitti dediğiniz maçlar dönüyor. Favori olmayan takımlar zafere ulaşıyor. Ben çok çekişmeli sezon olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)

KAPTANLIK HAYALİMDİ
Çekirdekten yetiştiği kulüpte kaptanlık hayalini her zaman kurduğunu söyleyen Zehra "Ben A takımda Gözde ablanın (Gözde Kırdar) kaptanlığına tanık olduğumda gözlerim parıldamıştı. O yüzden bu benim hayalimdi" dedi.

"O MADALYA TÜRKİYE'YE GELECEK"
Çiğdem; Gülden, Neslihan ve Özlem ablaların 2003 Avrupa ikinciliğinin çekirdeğinin kendileri olduğunun altını çizen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, "Bizim oluşturduğumuz çekirdek de sonraki nesiller olacak. Ben eminim kadın voleybolunda olimpiyat madalyasını ülkemize getireceğiz. Beklentimiz çok yüksekti Paris'te. Tüm Türkiye bizden madalya bekliyordu. Tarihi bir başarı yakalayıp yarı final oynadık. Üstüne madalya alabilirdik. Herkes gibi biz de çok üzüldük. Ben başarısızlık olarak görmüyorum. O madalya Türkiye'ye gelecek bu 2028 Amerika olabilir" diye konuştu.

Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)

UMARIM GELECEKLERİ ÇOK PARLAK OLUR
'Çocukların bizi izleyerek spora yönelmesi gerçek duygular yaşamamızı sağlıyor' ifadelerini kullanan milli voleybolcu "Umarım hepsinin geleceği parlak olur" diye konuştu.

Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)Milli Takım ve Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş TAKVİM'e konuştu (Takvim.com.tr)

EDA ABLA BIRAKMASIN!
Milli Takım'daki kaptanı Eda Erdem'den çok şey öğrendiğini aktaran Güneş, "Ona saygım sonsuz. Karakterle sevilerek Milli Takım'da kaptan olmak çok zor şey. Eda abla bırakmasın uzun yıllar bizim başımızda olsun" açıklamasını yaptı.

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