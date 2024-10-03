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Dualarla Avrupa'nın zirvesine! Kerem ve Orkun'un önlenemeyen yükselişi

Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, performansıyla parmak ısırtmayı sürdürüyor. İki yıldız son olarak Benfica'nın Atletico Madrid'i devirdiği mücadelede atılan 4 golün ikisine adlarını yazdırmayı başarırken tarihi zaferde de baş rol oynadı. Daha önce milli maç öncesinde dua ettikleri gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştiri alan ikili şu an Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 18:36
Dualarla Avrupa’nın zirvesine! Kerem ve Orkun’un önlenemeyen yükselişi

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Türkiye Milli Takımı'nın en önemli futbolcuları arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, bu sezon Lizbon'da birlikte forma giyiyor.

İki yıldızın beraber oynamaya başladığı günden bu yana Benfica'nın performansı ve aldığı sonuçlar Avrupa'nın gündemine otururken özellikle Atletico Madrid zaferi tarihi bir galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Hem Kerem hem de Orkun Şampiyonlar Ligi'nde takımlarını sırtlarken daha önce dua ettikleri gerekçesiyle bazı kesimler tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu. Ancak o günden sonra yaşadıkları gelişim kendilerini 1 numaralı turnuvada zirveye taşıdı.

Orkun Kökçü Ermenistan maçı öncesi dua ederken. [TRT SPOR - Ekran görüntüsü]Orkun Kökçü Ermenistan maçı öncesi dua ederken. [TRT SPOR - Ekran görüntüsü]

DUA SONRASI İTİBARSIZLAŞTIRMA

Milli takımımızın 8 Ekim 2023 tarihinde Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde evinde ağırladığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalması, büyük tepkiye yol açmıştı.

Ay yıldızlılar 1 puanı Bertuğ Yıldırım'ın 88'de attığı golle kurtarmıştı. Stefan Kuntz ve oyuncular eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sosyal medyada karşılaşma öncesinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün dua okuduğu anlar servis edilerek itibarsızlaştırma çalışması gerçekleştirilmişti.

Orkun Kökçü Atletico Madrid karşısında gol atarak 2'de 2 yaptı. [İHA]Orkun Kökçü Atletico Madrid karşısında gol atarak 2'de 2 yaptı. [İHA]

ORKUN KÖKÇÜ'DEN İTİRAF

O günün ardından milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterip Almanya'da mücadele ederken iki yıldız da kendi takımlarındaki performansla dikkat çekti.

Orkun Kökçü her ne kadar daha önce Hollanda'dan tanısa da Roger Schmidt ile yaşadığı problemler nedeniyle zaman zaman formasından uzak kaldı. Bruno Lange ile bir araya gelmesinin ardından adeta yeniden doğdu.

Benfica formasıyla Atletico Madrid'e attığı gol sonrasında "Elbette çok mutluyum. Çünkü geçen yıl burada zor zamanlar geçirdim. Artık futbol oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, harika bir kadromuz var ve bugün büyük bir zaferdi, önemli bir zaferdi. Çok mutluyum ve lige odaklandım. Bu önemli bir galibiyet. Artık lige odaklanıyorum.

Eski teknik adamla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Artık geleceğe odaklandım ve bu sistemde oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Artık futbolcu olmayı seviyorum. İddialıyız ve her maçı kazanmak için hırsımız var. Taraftarımız muhteşemdi." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu istatistiklerini geliştirmeyi sürdürüyor. [İHA]Kerem Aktürkoğlu istatistiklerini geliştirmeyi sürdürüyor. [İHA]

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

Kerem'in ise çok iyi olan Galatasaray kariyeri yeni bir hikayeye evrildi. Birkaç senedir takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcunun yeni adesi Lizbon oldu. Orkun Kökçü'nün tecrübesi ve takımdaki konumuyla birlikte kulübe ısınması da kolay oldu. Adaptasyon sorunu yaşamadı.

Sahaya çıktıktan sonra da golleri atmaya başladı. Performansıyla Portekiz'i salladı. Şampiyonlar Ligi'ne de 2'de 2 ile başladı.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Santa Clara maçındaki sevinci. [EPA]Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Santa Clara maçındaki sevinci. [EPA]

AVRUPA'DA SES GETİRDİLER

Benfica Portekiz liginde lider Sporting Lizbon'un 5 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam ederken Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçında rakip fileleri 6 kez sarsıp sadece 1 gol yedi.

Söz konusu mücadelelerden 6 puan çıkararak yine en üst grupta yer aldı.

İki futbolcumuzun katkıları da her geçen gün Portekiz'de manşetleri süslemeyi sürdürüyor.

Orkun Kökçü LGBT bandını takmak yerine Rotterdam'ın renklerini tercih etmişti. [Feyenoord X hesabı]Orkun Kökçü LGBT bandını takmak yerine Rotterdam'ın renklerini tercih etmişti. [Feyenoord X hesabı]

LGBT BANDINI DA TAKMAMIŞTI

Orkun Kökçü daha önce yetiştiği Feyenoord'un Ajax ile oynadığı maçta tüm dünyada sapkınlık olarak gündeme getirilen LGBT bandı ile ilgili olarak Hollanda liginin aldığı pazubent kararını protesto etmişti.

Orkun Kökçü, Rotterdam'ın simgesi yeşil beyazlı bir pazubent ile çıkmıştı.

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