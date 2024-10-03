Dualarla Avrupa’nın zirvesine! Kerem ve Orkun’un önlenemeyen yükselişi

Hem Kerem hem de Orkun Şampiyonlar Ligi'nde takımlarını sırtlarken daha önce dua ettikleri gerekçesiyle bazı kesimler tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu. Ancak o günden sonra yaşadıkları gelişim kendilerini 1 numaralı turnuvada zirveye taşıdı.

İki yıldızın beraber oynamaya başladığı günden bu yana Benfica 'nın performansı ve aldığı sonuçlar Avrupa'nın gündemine otururken özellikle Atletico Madrid zaferi tarihi bir galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Milli Takımı'nın en önemli futbolcuları arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü , bu sezon Lizbon'da birlikte forma giyiyor.

Orkun Kökçü Atletico Madrid karşısında gol atarak 2'de 2 yaptı. [İHA]

ORKUN KÖKÇÜ'DEN İTİRAF

O günün ardından milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterip Almanya'da mücadele ederken iki yıldız da kendi takımlarındaki performansla dikkat çekti.

Orkun Kökçü her ne kadar daha önce Hollanda'dan tanısa da Roger Schmidt ile yaşadığı problemler nedeniyle zaman zaman formasından uzak kaldı. Bruno Lange ile bir araya gelmesinin ardından adeta yeniden doğdu.

Benfica formasıyla Atletico Madrid'e attığı gol sonrasında "Elbette çok mutluyum. Çünkü geçen yıl burada zor zamanlar geçirdim. Artık futbol oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, harika bir kadromuz var ve bugün büyük bir zaferdi, önemli bir zaferdi. Çok mutluyum ve lige odaklandım. Bu önemli bir galibiyet. Artık lige odaklanıyorum.

Eski teknik adamla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Artık geleceğe odaklandım ve bu sistemde oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Artık futbolcu olmayı seviyorum. İddialıyız ve her maçı kazanmak için hırsımız var. Taraftarımız muhteşemdi." diye konuştu.