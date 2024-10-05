Villarreal La Liga'daki son maçında Las Palmas'ı 2-1 yendi. [EPA]

VILLARREAL ÇIKIŞTA

Real Madrid ile zorlu bir maça çıkacak olan Villarreal ise bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 17 puan toplayan ve üçüncü sırada yer alan Marcelino García Toral'ın öğrencilerinin bu karşılaşmada alacağı sonuçla merakla bekleniyor.

Ayoze Perez attığı 6 golle istim üzerinde ve takımı adına en önemli hücum elemanı olarak öne çıkıyor.