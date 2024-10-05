Villarreal La Liga'daki son maçında Las Palmas'ı 2-1 yendi. [EPA]
VILLARREAL ÇIKIŞTA
Real Madrid ile zorlu bir maça çıkacak olan Villarreal ise bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 17 puan toplayan ve üçüncü sırada yer alan Marcelino García Toral'ın öğrencilerinin bu karşılaşmada alacağı sonuçla merakla bekleniyor.
Ayoze Perez attığı 6 golle istim üzerinde ve takımı adına en önemli hücum elemanı olarak öne çıkıyor.
Arda Güler Lille maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. [EPA]
ARDA GÜLER BEĞENİ TOPLADI
Türk futbolseverler açısından maçın en önemli konusu ise Arda Güler'in kadrodaki yeri. Lille karşısında oyuna sonradan girmesine rağmen beğeni toplamayı başaran genç 10 numara hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu haline geldi.
Milli orta sahanın bu sezon daha fazla süre almasına rağmen ilk 11'de düzenli forma şansı bulamamasına İspanyol medyasında geniş yer verilmişti.
Carlo Ancelotti ise öğrencisi için bu sürecin doğal olduğunu ve iyi bir takımda oynadığını ifade ederek forma giymenin zorluğundan bahsetmişti.
Kylian Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior Real Madrid'in en önemli gol silahları. [AA]
REAL MADRID'IN MUHTEMEL 11'İ
Başkent temsilcisinin Villarreal maçına Lunin, Carvajal, Tchouameni, Rüdigier, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Mbappe, Vinicius ve Rodrygo ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.