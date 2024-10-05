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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid'in Villarreal maçı muhtemel 11'i

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğa ulaşmak isteyen Real Madrid, La Liga'nın 9'uncu haftasında Villarreal'i konuk edecek. Hafta içinde aldığı Lille yenilgisiyle sarsılan İspanyol devi, bu akşam kazanarak yoluna devam etmek ve zirveden kopmamak istiyor. Karşılaşma ile ilgili en merak edilen konulardan biri de Arda Güler'in durumu. Milli oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Real Madrid'in Villarreal maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:54 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:54
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid’in Villarreal maçı muhtemel 11’i

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La Liga'da çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan ve 18 puanı bulunan Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Eflatun beyazlıların zorlu randevudaki tek hedefi 3 puanla sahadan ayrılmak.

Arda Güler'in kadroda olduğu İspanyol temsilcisinde Lille maçındaki performansı sonrası ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

Real Madrid hafta içinde karşılaştığı Lille'e yenilerek büyük şok yaşamıştı. [AFP]Real Madrid hafta içinde karşılaştığı Lille'e yenilerek büyük şok yaşamıştı. [AFP]

REAL MADRİD - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya 1. futbol ligi La Liga'da 9'uncu hafta karşılaşması olarak oynanacak olan Real Madrid - Villarreal maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid La Liga'daki son maçında Atletico Madrid ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı. [AA}Real Madrid La Liga'daki son maçında Atletico Madrid ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı. [AA}

REAL MADRID 2. SIRADA

Karşılaşma öncesi Real Madrid, çıktığı 8 maçta 5 galibiyet aldı. Eflatun beyazlılar Real Valladolid, Real Betis, Real Sociedad, Espanyol ve Alaves'i yenerken Mallorca, Las Palmas ve son olarak Atletico Madrid ile berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 17 gol atarken 6 kez rakiplerine engel olamadı. Takımın hücum hattında bulunan Rodrygo, Mbappe ve Vinicius Junior yine en büyük gol kozları olacak.

Villarreal La Liga'daki son maçında Las Palmas'ı 2-1 yendi. [EPA]Villarreal La Liga'daki son maçında Las Palmas'ı 2-1 yendi. [EPA]

VILLARREAL ÇIKIŞTA

Real Madrid ile zorlu bir maça çıkacak olan Villarreal ise bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 17 puan toplayan ve üçüncü sırada yer alan Marcelino García Toral'ın öğrencilerinin bu karşılaşmada alacağı sonuçla merakla bekleniyor.

Ayoze Perez attığı 6 golle istim üzerinde ve takımı adına en önemli hücum elemanı olarak öne çıkıyor.

Arda Güler Lille maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. [EPA]Arda Güler Lille maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. [EPA]

ARDA GÜLER BEĞENİ TOPLADI

Türk futbolseverler açısından maçın en önemli konusu ise Arda Güler'in kadrodaki yeri. Lille karşısında oyuna sonradan girmesine rağmen beğeni toplamayı başaran genç 10 numara hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu haline geldi.

Milli orta sahanın bu sezon daha fazla süre almasına rağmen ilk 11'de düzenli forma şansı bulamamasına İspanyol medyasında geniş yer verilmişti.

Carlo Ancelotti ise öğrencisi için bu sürecin doğal olduğunu ve iyi bir takımda oynadığını ifade ederek forma giymenin zorluğundan bahsetmişti.

Kylian Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior Real Madrid'in en önemli gol silahları. [AA]Kylian Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior Real Madrid'in en önemli gol silahları. [AA]

REAL MADRID'IN MUHTEMEL 11'İ

Başkent temsilcisinin Villarreal maçına Lunin, Carvajal, Tchouameni, Rüdigier, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Mbappe, Vinicius ve Rodrygo ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

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