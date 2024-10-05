Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a mı transfer olacak? Flaş açıklama

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Sezona Galatasray'da başlayan ancak Portekiz'de sona erecek transfer döneminin son gününde Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla şimdiden adından bahsettirmeyi başardı. Yıldız futbolcu için daha önce de devrede olan ancak transferini bitiremeyen dünya devlerinin yine iştahı kabardı. Milli yıldızın Manchester United'a transfer olacağı söylentileri ise süreci daha da heyecanlı hale getirdi. Konu hakkında Lizbon temsilcisinin teknik direktörü Burno Lage açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. [EPA] Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ve Benfica formasyla çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol atıp 5 de asist yaparak maç başına 1 skor katkısında bulundu. Portekiz ekibinde ise 5 müsabakada 4 kez ağları sarsıp 2 de gol pası verdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yap takımına Orkun Kökçü ile hayat vermeyi başardı.