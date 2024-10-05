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Kerem Aktürkoğlu Manchester United'a mı transfer olacak? Flaş açıklama

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra yeni takımıyla fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, şimdiden birçok Avrupa devi tarafından gözlem altına alındı. Yıldız futbolcunun Manchester United'a gidebileceği yönünde birçok söylenti ortaya atıldı. Portekiz ekibiin hocası Bruno Lage, öğremcisi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 22:52 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 22:52
Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a mı transfer olacak? Flaş açıklama

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Sezona Galatasray'da başlayan ancak Portekiz'de sona erecek transfer döneminin son gününde Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla şimdiden adından bahsettirmeyi başardı.

Yıldız futbolcu için daha önce de devrede olan ancak transferini bitiremeyen dünya devlerinin yine iştahı kabardı. Milli yıldızın Manchester United'a transfer olacağı söylentileri ise süreci daha da heyecanlı hale getirdi. Konu hakkında Lizbon temsilcisinin teknik direktörü Burno Lage açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. [EPA]Kerem Aktürkoğlu 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. [EPA]

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ve Benfica formasyla çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol atıp 5 de asist yaparak maç başına 1 skor katkısında bulundu.

Portekiz ekibinde ise 5 müsabakada 4 kez ağları sarsıp 2 de gol pası verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yap takımına Orkun Kökçü ile hayat vermeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu çıktığı 5 maçta 4 gol atıp 2 de asist yaptı. [REUTERS]Kerem Aktürkoğlu çıktığı 5 maçta 4 gol atıp 2 de asist yaptı. [REUTERS]

"EN İYİ 11'İMİZİ BELİRLEYECEĞİZ"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Lage oynayacakları maç hakkında oyuncusunun son durumu ile ilgili olarak "Bugün antrenman yaptı ve kendini iyi hissediyor. Ancak maç planına göre en iyi 11'imizi belirleyeceğiz." dedi.

Kerem Aktürkoğlu Benfica'da kısa sürede kendini sevdirdi. [İHA]Kerem Aktürkoğlu Benfica'da kısa sürede kendini sevdirdi. [İHA]

"KEREM'İN ÖNCELİĞİ BENFICA"

Hakkında Manchester United'a transferi konusunda çeşitli iddialar ortaya atılan oyuncusu için konuşan Bruno Lage; "Günümüzde, olayların gelişme hızına bakıldığında iyi olanlar dün kazananlar, en iyi oyuncular ise son golü atanlardır.

Şu anda ana hedefi Benfica'da iyi bir kariyere sahip olmak. Hedefinin, gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olmak olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a mı transfer olacak? Flaş açıklama
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