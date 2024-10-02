Kerem ve Orkun’dan tarihi zafer! Benfica Atletico Madrid’i 4-0 yendi

Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Atletico Madrid karşısında ter döktü. İki milli yıldız, İspanyol devine karşı 4-0'lık zaferde baş rol oynadı.
Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Atletico Madrid karşısında ter döktü. İki milli yıldız, İspanyol devine karşı 4-0'lık zaferde baş rol oynadı.
GOLLER
KEREM AKTÜRKOĞLU BÜYÜCÜLÜĞE DEVAM EDİYOR! BENFICA 1-0 ÖNDE
Milli yıldız, Fredrik Aursnes'in pasında ceza sahasıdna topla buluştu ve Oblak'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup ederek ağları havalandırdı.
Kerem Potter sahnede 🪄 🌟— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
Benfica Kerem Aktürkoğlu ile öne geçiyor! pic.twitter.com/uRKtOZk0Fd
ORKUN PENALTIDAN FARKI 4'E ÇIKARDI
Zeki Amdouni'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Orkun Kökçü gole çevirdi.
Orkun Kökçü Benfica'yı Atletico Madrid karşısında tarihi skora taşıyor... 🙌🏻 pic.twitter.com/CitGL4ocTw— TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024
KEREM DURMAK BİLMİYOR!
Benfica'nın Atletico Madrid ile karşılaştığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu perdeyi açan isim oldu.
Yıldız futbolcu kritik maçta takımı adına 13'üncü dakikada sahneye çıktı. Fredrik Aursnes'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem, Oblak'ı mağlup ederek skoru 1-0'a getirdi.
Milli oyuncu bu golle birlikte beşinci maçında dördüncü kez fileleri havalandırmayı başarmış oldu.
ORKUN'DAN PENALTI
Atletico Madrid'e karşı tarihi bir zafer elde eden Benfica'da Orkun Kökçü, dördüncü golü atan isim oldu.
Zeki Amdouni'nin ceza sahasında Reinaldo tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren milli yıldız, farkı dörde çıkardı.
Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan yıldız orta saha; "Elbette çok mutluyum çünkü geçen yıl burada zor zamanlar geçirdim. Artık futbol oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, harika bir kadromuz var ve bugün büyük bir zaferdi, önemli bir zaferdi. Ben' Çok mutluyum ve lige odaklandım. Bu önemli bir galibiyet. Artık lige odaklanıyorum.
Eski teknik adamla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Artık geleceğe odaklandım ve bu sistemde oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Artık futbolcu olmayı seviyorum. İddialıyız ve her maçı kazanma hırsımız var. Taraftarımız muhteşemdi." diye konuştu.
RAKİP FEYENOORD
Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftadaki rakibi Feyenoord olacak. Takımın bir diğer Türk oyuncusu Orkun Kökçü'nün yetiştiği kulübe karşı giyecek olması, kendisi adına bu günü özel kılacak.
Atletico ise Fransız temsilcisi Lille'i ağırlayacak.