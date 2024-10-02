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Kerem ve Orkun'dan tarihi zafer! Benfica Atletico Madrid'i 4-0 yendi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Atletico Madrid'i ağırlayan Benfica, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada gollerin ikisi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den gelirken Angel Di Maria ve Alexander Bah farkı getiren diğer isimler oldu. Portekiz temsilcisi bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 22:01 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 00:30
Kerem ve Orkun’dan tarihi zafer! Benfica Atletico Madrid’i 4-0 yendi

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Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla Atletico Madrid karşısında ter döktü. İki milli yıldız, İspanyol devine karşı 4-0'lık zaferde baş rol oynadı.

Benfica Atletico Madrid'i 4-0 ile devirdi. [AFP]Benfica Atletico Madrid'i 4-0 ile devirdi. [AFP]

GOLLER

KEREM AKTÜRKOĞLU BÜYÜCÜLÜĞE DEVAM EDİYOR! BENFICA 1-0 ÖNDE

Milli yıldız, Fredrik Aursnes'in pasında ceza sahasıdna topla buluştu ve Oblak'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup ederek ağları havalandırdı.

ORKUN PENALTIDAN FARKI 4'E ÇIKARDI

Zeki Amdouni'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Orkun Kökçü gole çevirdi.

Kerem Aktürkoğlu son maçında gol atmayı başarmıştı [İHA]Kerem Aktürkoğlu son maçında gol atmayı başarmıştı [İHA]

KEREM DURMAK BİLMİYOR!

Benfica'nın Atletico Madrid ile karşılaştığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu perdeyi açan isim oldu.

Yıldız futbolcu kritik maçta takımı adına 13'üncü dakikada sahneye çıktı. Fredrik Aursnes'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem, Oblak'ı mağlup ederek skoru 1-0'a getirdi.

Milli oyuncu bu golle birlikte beşinci maçında dördüncü kez fileleri havalandırmayı başarmış oldu.

Orkun Kökçü de gol karnesine bir yenisini ekledi. [EPA]Orkun Kökçü de gol karnesine bir yenisini ekledi. [EPA]

ORKUN'DAN PENALTI

Atletico Madrid'e karşı tarihi bir zafer elde eden Benfica'da Orkun Kökçü, dördüncü golü atan isim oldu.

Zeki Amdouni'nin ceza sahasında Reinaldo tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren milli yıldız, farkı dörde çıkardı.

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan yıldız orta saha; "Elbette çok mutluyum çünkü geçen yıl burada zor zamanlar geçirdim. Artık futbol oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, harika bir kadromuz var ve bugün büyük bir zaferdi, önemli bir zaferdi. Ben' Çok mutluyum ve lige odaklandım. Bu önemli bir galibiyet. Artık lige odaklanıyorum.

Eski teknik adamla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Artık geleceğe odaklandım ve bu sistemde oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Artık futbolcu olmayı seviyorum. İddialıyız ve her maçı kazanma hırsımız var. Taraftarımız muhteşemdi." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu gollerine devam etti. [EPA]Kerem Aktürkoğlu gollerine devam etti. [EPA]

RAKİP FEYENOORD

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftadaki rakibi Feyenoord olacak. Takımın bir diğer Türk oyuncusu Orkun Kökçü'nün yetiştiği kulübe karşı giyecek olması, kendisi adına bu günü özel kılacak.

Atletico ise Fransız temsilcisi Lille'i ağırlayacak.

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