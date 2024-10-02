Kerem ve Orkun’dan tarihi zafer! Benfica Atletico Madrid’i 4-0 yendi

Orkun Kökçü de gol karnesine bir yenisini ekledi. [EPA]

ORKUN'DAN PENALTI

Atletico Madrid'e karşı tarihi bir zafer elde eden Benfica'da Orkun Kökçü, dördüncü golü atan isim oldu.

Zeki Amdouni'nin ceza sahasında Reinaldo tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren milli yıldız, farkı dörde çıkardı.

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan yıldız orta saha; "Elbette çok mutluyum çünkü geçen yıl burada zor zamanlar geçirdim. Artık futbol oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, harika bir kadromuz var ve bugün büyük bir zaferdi, önemli bir zaferdi. Ben' Çok mutluyum ve lige odaklandım. Bu önemli bir galibiyet. Artık lige odaklanıyorum.

Eski teknik adamla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Artık geleceğe odaklandım ve bu sistemde oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Artık futbolcu olmayı seviyorum. İddialıyız ve her maçı kazanma hırsımız var. Taraftarımız muhteşemdi." diye konuştu.