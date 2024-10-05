SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fırtına Hatay'a takıldı! Trabzonspor Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer Görkem'in golü ile 1-0 geriye düşse de Banza ile skoru eşitledi. Mücadele bu sonuçla sona erdi. Fırtına namağlup yolculuğunu sürdürdü. İşte Hatayspor - Trabzonspor maçında yaşananlar ve öne çıkanlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 17:54 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 21:18
Fırtına Hatay’a takıldı! Trabzonspor Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karadeniz temsilcisinin tek golü Simon Banza'dan geldi. İşte Hatayspor - Trabzonspor maçında yaşananlar ve öne çıkanlar...

Trabzonspor Hatayspor ileMersin'de karşılaştı. [AA]Trabzonspor Hatayspor ileMersin'de karşılaştı. [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Lundstram'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
14. dakikada Pedro'nun pasında ceza sahası önünde Aboubakar'ın çıkardığı topa sert vuran Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
30. dakikada Vista'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Erce son anda uzanarak topu çeldi.
40. dakikada Lundstram'ın çıkardığı topa gerilerden gelen Bardhi'nin sert vuruşunda Klima meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
45+1. dakikada Kilama'nın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan çeldi.
48. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Bardhi'nin kullandığı köşe atışında yükselen Draguş'un kafayla kale alanına doğru gönderdiği topa bu kez yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
63. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giden Draguş'un yerden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler sağ tarafına uzanarak topu kornere çeldi.
81. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Draguş'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Serdar Saatçı Trabzonspor formasını ilk kez giydi. [Trabzonspor Kulübü]Serdar Saatçı Trabzonspor formasını ilk kez giydi. [Trabzonspor Kulübü]

SERDAR SAATÇI İLK KEZ

Trabzonspor'un Hatayspor ile karşılaştığı mücadelede Braga'dan kiralanan Serdar Saatçı ilk defa görev yaptı.

Başarılı stoper, mevkisindeki sakat oyuncuların yokluğunda Mendy ile birlikte defans tandemini oluşturdu.

Genç oyuncu sakatlanarak yerini Ali Şahin Yılmaz'a bıraktı.

Denis Dragus sol kanatta görev yaptı. [İHA]Denis Dragus sol kanatta görev yaptı. [İHA]

DRAGUŞ SOLA LUNDSTRAM MERKEZE

Teknik Direktör Şenol Güneş, Ozan Tufan'ın sakatlığı sonrasında John David Lundstram'ı Okay Yokuşlu'nun yanında görevlendirdi.

Anthony Nwakaeme'nin sakatlık nedeniyle oynamadığı maçta da Denis Draguş sol kanatta oynadı.

Simon Banza 3. golünü attı. [Trabzonspor Kulübü]Simon Banza 3. golünü attı. [Trabzonspor Kulübü]

SIMON BANZA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Kongolu yıldızı Simon Banza, Konyaspor maçının ardından Hatayspor karşısında da ağları havalandırdı.

Yıldız golcü, takımı adına yine fileleri sarsmayı başardı ve gol sayısını 3'e çıkardı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Taciz ve çifte cinayet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız
Başkan Erdoğan’dan Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalar
40 bin Filistinli öldü Macron konuştu: İsrail’e silah sevkiyatını durdurun
Fırtına Hatay’a takıldı! Trabzonspor Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Başkan Erdoğan, Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir
Semih Çelik’in geçen yıl çektiği video ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Can almak istiyorum
Dünya Gazze için ayaklandı! Londra, Amsterdam ve Roma’da İsrail protestosu
İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı
Kanarya’da yeni transfer şoku! Fenerbahçe’nin yıldızı ayrılaiblir
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in babası caniyi anlattı | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
CANLI | İsrail’den hastane saldırısına Hizbullah karargahı kılıfı! Tel Aviv ‘İran’a saldırmaya hazırlanıyoruz’ dedi
TBMM İsrail tehdidine karşı toplanacak! Numan Kurtulmuş açıkladı: Yangın kapımıza geldi
Özgür Özel’in normalleşme adımları: Erdoğan geldiğinde yine ayağa kalkarım
SON DAKİKA